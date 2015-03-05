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Воспоминания внука Кондрата Крапивы Николая Атраховича о своём знаменитом дедушке

05 марта 2015 10:33
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Николай Атрахович давно привык, что каждый год, с наступлением первого весеннего месяца, внимание к его персоне со стороны журналистов резко возрастает. Всем интересно пообщаться с живым потомком великого мастера сатиры. Но для Николая, Кондрат Крапива - в первую очередь, дедушка, а потом уже - классик белорусской литературы, академик и депутат.

В представлении многих, с лица настоящего сатирика никогда не должна сходить улыбка. Но, как признался Николай, его деда можно было едва ли назвать улыбчивым человеком. Зато чувству юмора Крапивы многие могли бы позавидовать.

Причем чувство юмора Кондрат Крапива не терял даже тогда, когда у него были проблемы со здоровьем.

Каждый белорус знаком с творчеством Кондрата Крапивы ещё со школьной скамьи, но, к сожалению, памятника белорусскому сатирику нет ни в столице, ни в каком-либо другом городе Беларуси. Надеемся, только пока.

# Культура # Белорусские писатели # Фотофакт # Мария Рандаревич

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