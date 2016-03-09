Воплотить мечту в 69 лет?! Зажигательная Мария Кузнецова: «на одной волне» с внуком

Она стала ярче, более раскрепощённой, живёт молодёжной жизнью, она не чувствует свой возраст. Возраст внешне показан, а сколько ей лет никогда и не скажешь.

А ей 69 и она ди-джей. Вместо отдыха на заслуженной пенсии, спокойствия и походов в поликлинику Мария Кузнецова предпочла клуб, ди-джейский пульт и учащённое сердцебиение под модный бит. Бывший специалист вооружённых сил теперь раскачивает молодёжь на вечеринках горячими хитами и готовится к новым гастролям.

Сделать шаг в сторону клубной жизни Марию вдохновил дедушка ди-джей.

Однако одного желания и огонька в душе было мало. Продюсер поставил определённое нерушимое условие для начала работы – кардинальным образом измениться...

После смены имиджа закипела работа по освоению новой профессии. А уже через пару месяцев – гастролироли в Китае и Краснодаре.

Сомнения, что бабушка на пенсии будет с музыкальной техникой на «ты» всё же были. Пока продюсер не узнал о своей подобечной один любопытный факт.

Новость о начале звёдной карьеры мамми гамми сначала немного шокировала её родных. Яркие одеяния, цепи, браслеты, вечеринки и музыкальные уроки – привыкать к тому, что бабушка и внук на одной «молодёжной волне» было не так то просто.

А сейчас Марии Кузнецовой интересно быть такой, какую она скрывала себя 69 лет жизни. Задорной Mamy Gummy, зажигающей танцполы своей музыкой и энергией.

Впереди много работы, так хочется всё успеть, а годы ведь идут. Фанатов много, однако голова забита только музыкой и желанием полностью освоить искусство диджеинга. Вот такая она, Mamy Gummy, зажигательная и наконец воплотившая мечту всей своей жизни.