Волшебные звуки фортепиано. Брест принимает международный конкурс пианистов

Новости Беларуси. Волшебные звуки фортепиано наполнили город над Бугом. Брест в эти дни в пятый раз принимает Международный конкурс пианистов имени одного из самых выдающихся исполнителей XX века Святослава Рихтера. Гениальный композитор стал первым в СССР обладателем премии «Грэмми», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцену Брестского музыкального колледжа выйдут более 30 молодых пианистов из Беларуси, России, Сербии и Казахстана. Возраст участников – от 16 до 25 лет. Юные виртуозы будут покорять жюри и зрителей исполнением произведений отечественных и мировых авторов, а также представят репертуар Святослава Рихтера. Оценивают уровень мастерства молодых пианистов известные музыканты и исполнители, профессора и преподаватели музыкальных учреждений.

Анна Найденок, участница Международного конкурса молодых пианистов (Беларусь), студентка Белорусской государственной академии музыки:

Подготовила сочинения различных композиторов, в моей программе были сочинения Баха, Бетховена, романтизм – Лист, Капустина этюд. Конкуренция достаточно высокая, много очень хороших ребят. Все абсолютно разные и индивидуальные, все мастера своего дела.

Владимир Дулов, председатель жюри Международного конкурса молодых пианистов имени Святослава Рихтера, заведующий кафедрой Белорусской государственной академии музыки:

Уровень очень хороший, ровный, может быть, даже из всех пяти конкурсов (сейчас идет пятый) он наилучший. У этого конкурса свое лицо, совершенно неповторимое лицо. И эти годы (от первого к пятому конкурсу) – это годы настоящего становления. И сейчас можно говорить, что в нашей стране есть очень яркие, особенные международные конкурсы.