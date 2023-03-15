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Волшебные звуки фортепиано. Брест принимает международный конкурс пианистов

15 марта 2023 10:50
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Новости Беларуси. Волшебные звуки фортепиано наполнили город над Бугом. Брест в эти дни в пятый раз принимает Международный конкурс пианистов имени одного из самых выдающихся исполнителей XX века Святослава Рихтера. Гениальный композитор стал первым в СССР обладателем премии «Грэмми», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волшебные звуки фортепиано. Брест принимает международный конкурс пианистов-1

На сцену Брестского музыкального колледжа выйдут более 30 молодых пианистов из Беларуси, России, Сербии и Казахстана. Возраст участников – от 16 до 25 лет. Юные виртуозы будут покорять жюри и зрителей исполнением произведений отечественных и мировых авторов, а также представят репертуар Святослава Рихтера. Оценивают уровень мастерства молодых пианистов известные музыканты и исполнители, профессора и преподаватели музыкальных учреждений.

Волшебные звуки фортепиано. Брест принимает международный конкурс пианистов-4

Анна Найденок, участница Международного конкурса молодых пианистов (Беларусь), студентка Белорусской государственной академии музыки:
Подготовила сочинения различных композиторов, в моей программе были сочинения Баха, Бетховена, романтизм – Лист, Капустина этюд. Конкуренция достаточно высокая, много очень хороших ребят. Все абсолютно разные и индивидуальные, все мастера своего дела.

Волшебные звуки фортепиано. Брест принимает международный конкурс пианистов-7

Владимир Дулов, председатель жюри Международного конкурса молодых пианистов имени Святослава Рихтера, заведующий кафедрой Белорусской государственной академии музыки:
Уровень очень хороший, ровный, может быть, даже из всех пяти конкурсов (сейчас идет пятый) он наилучший. У этого конкурса свое лицо, совершенно неповторимое лицо. И эти годы (от первого к пятому конкурсу) – это годы настоящего становления. И сейчас можно говорить, что в нашей стране есть очень яркие, особенные международные конкурсы.

Волшебные звуки фортепиано. Брест принимает международный конкурс пианистов-10

Лауреаты конкурса получат денежные премии и дипломы, а также станут стипендиатами Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Награждение победителей и гала-концерт пройдет в Брестском театре драмы 20 марта, в день рождения Святослава Рихтера.

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# Конкурс # Культура # Владимир Дулов # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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