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Супрематизм на фасадах домов. Целый квартал в Витебске посвятят Малевичу и его единомышленникам

02 марта 2023 08:42
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Новости Беларуси. В Витебске создают картинную галерею под открытым небом. В качестве холста – фасады зданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало положено. Стены многоэтажки и магазина уже превратились в объекты искусства.

Супрематизм на фасадах домов. Целый квартал в Витебске посвятят Малевичу и его единомышленникам-1

Лейтмотив творческого порыва – зародившееся в Витебске более 100 лет назад художественное направление – авангардизм, позже ставшее всемирно известным. Супрематизм основал Казимир Малевич. Именно его «Черный квадрат» и философская цитата «Я человек – начало всего» и украсили фасад витебской многоэтажки. Идейные вдохновители не оставили без внимания и «Утвердителей нового искусства» (УНОВИС). Часть арт-объекта посвящена им.

Супрематизм на фасадах домов. Целый квартал в Витебске посвятят Малевичу и его единомышленникам-4

Марина Жук, автор проекта:
Безусловно, это был эксперимент. По существующей архитектуре, по тем домам, которые были, был создан новый фон, полотно. И по нему уже дальше была новая супрематическая композиция, как сейчас бы мы сказали, виртуальная реальность. И мне было интересно, сможем ли мы через 100 с лишним лет хотя бы немножко приблизиться концептуально к тому, что делал Казимир Северинович и его единомышленники в нашем городе.

Супрематизм на фасадах домов. Целый квартал в Витебске посвятят Малевичу и его единомышленникам-7

Проект намерены развивать. В перспективе это будет целый квартал украшенных рисунками домов.

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# Граффити # Культура # Марина Жук # Казимир Малевич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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