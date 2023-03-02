Супрематизм на фасадах домов. Целый квартал в Витебске посвятят Малевичу и его единомышленникам

Лейтмотив творческого порыва – зародившееся в Витебске более 100 лет назад художественное направление – авангардизм, позже ставшее всемирно известным. Супрематизм основал Казимир Малевич. Именно его «Черный квадрат» и философская цитата «Я человек – начало всего» и украсили фасад витебской многоэтажки. Идейные вдохновители не оставили без внимания и «Утвердителей нового искусства» (УНОВИС). Часть арт-объекта посвящена им.

Марина Жук, автор проекта:

Безусловно, это был эксперимент. По существующей архитектуре, по тем домам, которые были, был создан новый фон, полотно. И по нему уже дальше была новая супрематическая композиция, как сейчас бы мы сказали, виртуальная реальность. И мне было интересно, сможем ли мы через 100 с лишним лет хотя бы немножко приблизиться концептуально к тому, что делал Казимир Северинович и его единомышленники в нашем городе.