Во Франции Рафаэль Зарка презентует фильм о Национальной библиотеке Беларуси

Арт-видео об интеллектуальной сокровищнице представят в галерее Мане в городе Женвилье.

Там откроется персональная выставка молодого французского художника Рафаэля Зарка. Он работал нынешним летом в нашей стране над арт-проектом, объектом которого стало здание библиотеки.

Необычная геометрическая форма здания так вдохновила Зарка, что он попробовал себя в роли кинорежиссера. Кстати, и на пригласительных билетах на персональную выставку Рафаэля - здание Национальной библиотеки Беларуси.

Ожидается, что арт-проект смогут увидеть жители других городов Франции. Не исключена такая возможность и для белорусских зрителей.