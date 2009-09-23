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Во Франции Рафаэль Зарка презентует фильм о Национальной библиотеке Беларуси

23 сентября 2009 11:28
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Арт-видео об интеллектуальной сокровищнице представят в галерее Мане в городе Женвилье.

Там откроется персональная выставка молодого французского художника Рафаэля Зарка. Он работал нынешним летом в нашей стране над арт-проектом, объектом которого стало здание библиотеки.

Необычная геометрическая форма здания так вдохновила Зарка, что он попробовал себя в роли кинорежиссера. Кстати, и на пригласительных билетах на персональную выставку Рафаэля - здание Национальной библиотеки Беларуси.

Ожидается, что арт-проект смогут увидеть жители других городов Франции. Не исключена такая возможность и для белорусских зрителей.

# Культура

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