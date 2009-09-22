Рина Зеленая: Не лезьте не в свое тело!

Ее фразы и шутки разлетались по всей Москве.

Сегодня я расскажу вам про блистательную женщину и замечательную артистку. Хотя она играла только маленькие роли, но ее знали и любили все. Ее звали Рина Зеленая.

Зеленая - это была фамилия, а звали ее на самом деле Екатерина, но это длинное имя однажды не поместилось на афише, и она стала Риной.

Женщина была потрясающая. Это ей когда-то проиграл в бильярд сам Владимир Маяковский, это у нее за что-то просил прощения сам Сергей Есенин, это она танцевала и пела с самим Леонидом Утесовым, и она щедро угощала в ресторане бифштексом Сергея Михалкова.

Она была очень остроумной. Ее фразы и шутки разлетались по всей Москве. Это она могла сказать надоедливому ухажеру: «Ну что Вы все время хлопаете меня по коленке? Я терпеть не могу, когда лезут не в свое тело».

Однажды она пришла в гости к своему другу Зиновию Гердту, а там было много гостей и, в том числе, знаменитых писателей и сам Александр Твардовский. Рина Васильевна хотела выступить, но Зяма, так звали близкие Зиновия Гердта, сказал: «Рина, Вы сошли с ума. Тут собрался весь свет русской литературы». Но она настаивала, и Зиновий Гердт согласился и когда стал уже представлять ее гостям, она остановила его на полуслове со словами: «Зяма, Вы идиот. Как я могу выступить? Здесь же собрался весь свет русской словесности». Но ее стали просить, она выступила замечательно, и все были очень счастливы.

Она обожала шутки, но была только одна тема, на которую в ее присутствии шутить было опасно — это ее внешность. Говорят, в молодости она была даже выше среднего роста, но потом появилась болезнь костей и она становилась все меньше и меньше. Она стала очень щуплой. Она терпеть не могла, когда про нее говорили, что она актриса малых форм. И еще она так и не простила своему другу художнику Ефимову, который, как ей казалось, сделал на нее очень некрасивый шарж.

Когда Рина Васильевна Зеленая брала с собой куда-то свою подружку Ирину Щеголеву, а та была невероятной красавицей, она всегда велела ей не красить губы и натереть докрасна нос. Но она была так остроумна, так обаятельна, так умна, так замечательно шутила, что в обществе была неотразимой, и мужчины ее всегда обожали.

Говорят, в Москве хуже, чем Рина Зеленая, не одевался никто. «Я никогда не беру в руки наперсток», - почему-то говорила она. И когда шла война, и она ездила с фронтовыми бригадами, то оторвавшуюся пуговицу ей, как правило, пришивали бойцы.

- Никто не знает, какой у меня вкус, - почему-то говорила она. Ведь мне всегда остается только то из одежды, что кому-то не подошло - слишком велико или слишком мало.

После войны американцы прислали русским артистам обувь. И Рина пришла на этот развал обуви и вытащила себе из кучи понравившийся ботинок, потом стала искать другой, а когда пришла домой - выяснилось, что оба ботинка на правую ногу. Так она и ходила в этих ботинках, ну и что, что они не подходили, зато жила она очень весело.

Своего первого мужа она вспоминать не любила, а второго мужа ( он был архитектор Коте Тапуридзе) обожала и его талантом и умом гордилась гораздо больше, чем своей популярностью.

Кстати, готовить она тоже не умела. И когда хотела есть, просто говорила домашним: «Меня пора кормить». Или ехала в гости к друзьям, если знала, что хозяйка замечательно готовит. Она была таким замечательным человеком, щедрым человеком — всегда всем давала деньги в долг и не интересовалась, когда ей их вернут. Она заботилась о многочисленных племянниках, и они опекали ее, когда она состарилась.

В 76-м году умер ее Коте. Она очень переживала и заболела, не смогла присутствовать на похоронах, а когда были поминки, просто ушла в другую комнату В последнее десятилетие жизни она снова стала сниматься в кино. Сыграла блестяще в сериале о Шерлоке Холмсе и в белорусском фильме режиссера Нечаева про Буратино. Помните, какой она была черепахой Тортиллой.

Никто точно не знал, сколько ей лет - 86 или 95. Она шутила всю жизнь и даже умерла 1-го апреля. На следующий день после смерти Рины Васильевны Зеленой выйдет указ, что ей присвоено звание Народной артистки.