В Лос-Анджелесе состоялась 61 церемония вручения «Эмми»

Лучшим драматическим телесериалом по итогам 2009 года был признан фильм «Безумные», лучшим комедийным телефильмом – «30 Рок».

Золотую статуэтку как лучший фильм, созданный специально для телевидения, получила лента «Серые сады». Лучшим юмористическим телешоу признана передача «Ежедневное шоу Джона Стюарта». Лучшей оригинальной песней было признано начальное выступление ведущего «Оскаровского» шоу Хью Джекмана, который вёл в феврале церемонию вручения золотых статуэток Американской академии киноискусства.

Лучшим исполнением главной мужской роли в драматическом телесериале была признана работа Брайна Крэнстона за телеэпопею «Во все тяжкие». Гленн Клоуз получила «Эмми» за лучшую главную женскую роль в драматическом телесериале «Ущерб». Премии за лучшие женскую и мужскую роли второго плана в драматических телесериалах получили Черри Джонс («24») и Майкл Эмерсон («Остаться в живых»).

Популярный актер Алек Болдуин удостоен премии «Эмми» за лучшую главную мужскую роль в комедийном телесериале «30 Рок». Тони Колет получила золотую статуэтку за лучшую главную женскую роль в комедийном сериале «Соединённые штаты Тары». За лучшие второстепенные роли в комедийных телесериалах «Эмми» были удостоены Джон Крайер («Два с половиной мужчины») и Кристин Ченовет («Мертвые до востребования»).

Лучшим режиссёром комедийного телесериала был признан Джефф Блиц, создавший серию «Офис: снятие стресса». Лучшим сценарием комедийного телесериала была признана серия «30 Рок: Воссоединение» Мэтта Хаббарда.

Лучшим реалити-шоу была признана телепередача «Большие гонки». Примечательно, что это шоу выигрывает золотую статуэтку «Эмми» седьмой год подряд. Статуэтку за лучшую телетрансляцию специального события или шоу получила церемония открытия Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, «Эмми» (англ. Emmy Award) – американская телевизионная премия, телевизионный аналог премии «Оскар».