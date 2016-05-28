Во дворике исторического музея Беларуси открыли арт-филиал села из Гомельской области

Новости Беларуси. Архитектура, фотомастерство и медиа-искусство. Во дворике исторического музея Беларуси – новое арт-пространство. В панораму городских зданий начала 20-го века удачно вписались широкоформатные цветные фотографии, посвященные деревенскому обряду «Вождение и погребение стрелы». Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ окунулась в атмосферу нематериального культурного наследия.

Эти бабушки вышли за рамки! Теперь в центре Минска есть арт-филиал отдельно взятого села. В музейный дворик будто переехала целая деревня, что в Гомельской области. Как была – с песнями, житом и блеском в глазах – столичным на зависть!

Галина Малиновская, посетитель выставки:

То, что идет из народа, даже если ты не прикасался – родное! Смотришь – и душа радуется, волнение внутри!

Все съемки проходили во время традиционного весеннего праздника, когда условную темную силу нужно закопать поглубже, а самим – поактивнее собирать колоски. Человеку городскому покажется – квест, для деревенских же – обычай, на который разве что чуть-чуть время навело марафет.

Марина Батюкова, фотограф, автор выставки:

На поле нужно взять колоски. Если я забывала (я 3 года ездила), то они походили: «Ты возьми колоски домой, детка! Чтобы дома стояли, чтобы оберегали!» Ну, что тут скажешь!

А вот и модель с одного из фото. Причем Анна Ильинична нисколько не расстроена, что камера облюбовала только ее ноги. Главное, что обряд сделал большой шаг в арт-пространство, – говорит дама.

Анна Чуешова участник народного фольклорно-этнографического коллектива «Столбунскiя вячоркi»:

Сорочки мы сами собирали, платки… фартук – ему 61 год! Думаю, Господи, только, может, уже не показывайте по всему миру! Они смеются: нет, покажем, все хорошо! А люди приедут – я радуюсь, что люди приехали.

Павел Пахоменко, турист (Украина):

Сходить в галерею и увидеть в зале – это одно, а разместить этих бабушек в окнах исторического здания – это песня!

Бабушки и не только бабушки в окнах – еще одна креативная задумка: как будто каждого прохожего здесь персонально ждут. А вот в отделе кадров здания, которое и завесили портретами сельских барышень – на искусство смотрят с обратной стороны творческого восприятия. Еще недавно из посторонних в кабинете был только Глинка…

Элина Дмитриева, заведующая отделом Национального исторического музея Республики Беларусь:

Приходишь – и сразу улыбки: такие лица! Сразу весело живется, хорошо!

На фотоработах – никакой постановки, отсюда и чехол от фотоаппарата, и кружевные коленки…и искренность в глазах бухгалтера Светланы. А взглянув на эту даму с неподдельной укоризной в глазах, и не подумаешь достать сигарету, присев на скамейку. Здесь каждый увидит свое: кто-то родную бабушку, а кто-то и ту самую искру, не имеющую к фотоискусству прямого отношения.

Посетитель выставки:

По-мужски, так мне молодые нравятся! Но нельзя сказать, какая из них лучше –они все по-своему хороши!