Во «Дворцовом комплексе Сапегов» нашли метеорит, который упал на землю в 1894 году

Новости Беларуси. «Подарок» из космоса. Экспозиция музея «Дворцовый комплекс Сапегов» в Ружанах пополнилась уникальным артефактом - Ружанским метеоритом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архив газеты «Гродненские губернские ведомости» от 17 декабря 1894 года:

... вдруг стало светло как днем, а через минуту раздался такой удар, что, казалось, земля задрожала. Гром продолжался около минуты.

Небесное явление, которое описано в газете позапрошлого века, не на шутку взволновало тогда местных жителей. Для того, чтобы развеять слухи о мистическом происхождении «грозы», была создана специальная комиссия, которая и разъяснила людям: они стали свидетелями падения метеорита.

Руслан Книга, директор музея «Ружанский дворцовый комплекс Сапегов»:

Еще в 1897 году его внесли в список метеоритов мира, но так и не нашли. Его, якобы, нашли в 1955 году - Слонимский краевед. Но, согласно анализу академиков СССР, тот метеорит не оказался им. Это был просто валун осадочных пород.

Вероятно, «Ружанский» метеорит так бы и остался одной из местных легенд, если бы не обстоятельства - очередной ремонт ограды в местной церкви Святого Петра и Павла. Внимание одного из рабочих привлек булыжник, который мало походил на обычный камень.

Александр Сень, настоятель Свято-Петропавловской церкви (Ружаны):

Известка уже отвалилась. Он взял в руки и удивился - он маленький, но тяжелый по весу. Пригласил меня. Меня тоже заинтересовало, вышел в Интернет, посмотрел, как выглядит метеорит. и убедился, что, скорее всего, это метеорит.

Исследователи говорят: скорее всего в церковную ограду он попал во время ремонта после Великой Отечественной, когда жители сносили камни с окрестных полей. Видимо, тогда необычность породы никто не заметил, это и позволило уникальному артефакту не затеряться в запасниках. После тщательного изучения космический гость «прописался» в одном из залов Ружанского замка. В том, что экспонат подлинный, сотрудники музея ни на минуту не сомневаются.

Руслан Книга, директор музея «Ружанский дворцовый комплекс Сапегов»:

Когда данный предмет проходил через толстые слоя атмосферы, следы горения создавали здесь воронки.

Несмотря на то, что «космический пришелец» внешне совсем небольшой, поднять его практически невозможно — его вес больше 26 килограммов. К слову, как обещают руководители музея, совсем скоро каждый посетитель сможет не только посмотреть на уникальный экспонат, но и прикоснуться к нему, почувствовать настоящую космическую ауру.