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В Минске прошла первая генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

24 ноября 2018 11:44
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Новости Беларуси. Дневная генеральная репетиция финала детского «Евровидения» прошла в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцену, преодолевая волнение, вышли друг за другом все 20 конкурсантов.

В Минске прошла первая генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»-1

Вечером пройдет еще одна репетиция, но уже со зрителями. Именно во время нее профессиональное жюри выставит конкурсантам оценки, которые озвучат в финале заключительного шоу 25 ноября.

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# Культура # Фотофакт

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