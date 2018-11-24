В Минске прошла первая генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Новости Беларуси. Дневная генеральная репетиция финала детского «Евровидения» прошла в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцену, преодолевая волнение, вышли друг за другом все 20 конкурсантов.

Вечером пройдет еще одна репетиция, но уже со зрителями. Именно во время нее профессиональное жюри выставит конкурсантам оценки, которые озвучат в финале заключительного шоу 25 ноября.

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