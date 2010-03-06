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Видео. Как отмечают «День любви к женам»?

06 марта 2010 19:57
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Особый праздник, когда мужчинам положено кричать на улице перед толпой о любви к своим жёнам.

«Я люблю тебя!!! Позволь мне быть с тобой вместе до самой старости!» Такие крики можно услышать на японских площадях вечером дня, который называется «День любви к женам». Мужчины подходят к микрофону и кричат благодарности своей жене, чтобы слышала вся толпа.

Участник «Дня любви к женам»: 
Я безработный на протяжении уже 16 месяцев, но моя жена всегда улыбается. Мадам Чикако, я люблю тебя, благодарю за все!

Участник праздника: 
Аяко, я люблю тебя сильно!

Вот, та самая Аяко, ей 38: 
Мое сердце дрогнуло, его слова понятные, но такие приятные.

Киётако Ямана, организатор «Дня любви к жёнам»: 
Обычный имидж нашего человека — это такой клерк, который все время работает, на самом деле японцы умеют быть романтиками.

Следующий участник то ли шутит, то ли говорит серьезно: 
Я хочу, чтобы вечером кто-то меня ждал сегодня. Пожалуйста, пойдемте со мной домой. Я уверен, вам понравится моя любовь.

Вот такой интересный день — аналог «Дня Святого Валентина» или «8 Марта» отмечают в Японии.

# Культура # Необычное

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