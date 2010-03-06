Прямой эфир

Видео. Новая коллекция Маши Цигаль в Минске: особое внимание - натуральным материалам и природным красителям

06 марта 2010 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ткани для нарядов Маша закупала лично в Индии.

Дизайнер считает, что современные женщины должны одеваться не только красиво и изысканно, но еще удобно и естественно. А особое внимание она решила обратить на натуральные материалы и природные красители.

Дизайнер на конференции поделилась впечатлениями от Минска.

Маша Цигаль, дизайнер:
В воспоминаниях у меня четкая картинка, которую я сейчас увидела снова. Минск – очень-очень большой и очень чистый город. Вы знаете, наверное, Минск – самый чистый город, в котором я была. Это очень приятно.

# Культура # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
06 марта 2010 08:09

Видео. Конкурс красоты в минском инязе: побороться за титул вышли 12 леди

05 марта 2010 11:04

Видео. В Минске прошел первый открытый кубок по скейтбордингу

Видео. Старушка-DJ из Великобритании заводит посетителей ночных клубов Франции под ретро-хиты
05 марта 2010 09:22

Видео. Старушка-DJ из Великобритании заводит посетителей ночных клубов Франции под ретро-хиты