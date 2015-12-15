VI Минский международный рождественский оперный форум пройдет с 16 по 20 декабря

С 9 по 15 декабря проводится II международный рождественский конкурс вокалистов, а с 16 по 20 декабря пройдет VI Минский международный рождественский оперный форум. Подробнее о предстоящих событиях расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Валерий Гедройц, заместитель генерального директора, Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор Азербайджанской Национальной консерватории, Илья Сельчуков, ведущий мастер сцены, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.