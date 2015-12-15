Прямой эфир

VI Минский международный рождественский оперный форум пройдет с 16 по 20 декабря

15 декабря 2015 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 9 по 15 декабря проводится II международный рождественский конкурс вокалистов, а с 16 по 20 декабря пройдет VI Минский международный рождественский оперный форум. Подробнее о предстоящих событиях расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Валерий Гедройц, заместитель генерального директора, Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор Азербайджанской Национальной консерватории, Илья Сельчуков, ведущий мастер сцены, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Валерий Гедройц # Улькяр Алиева # Илья Сельчуков

Другие новости рубрики

Все новости
Художник Роман Заслонов – о Минске, своем родном районе и детстве
14 декабря 2015 14:22

Художник Роман Заслонов – о Минске, своем родном районе и детстве

Победителей XI областного фестиваля национальных культур определили в Молодечно
14 декабря 2015 14:12

Победителей XI областного фестиваля национальных культур определили в Молодечно

Представители танцевального клуба «Мара» в студии программы «УТРО» на СТВ
14 декабря 2015 07:19

Представители танцевального клуба «Мара» в студии программы «УТРО» на СТВ