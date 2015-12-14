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Победителей XI областного фестиваля национальных культур определили в Молодечно

14 декабря 2015 14:12
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Новости Беларуси. Победителей XI областного фестиваля национальных культур определили в Молодечно. Они примут участие в республиканском форуме.

Сегодня в Минской области проживают представители 14 национальностей. Свыше 100 тысяч россиян, почти 18 тысяч поляков, столько же украинцев, более тысячи татар. Другие национальности не так многочисленны.

В Молодечно встретились участники всех диаспор. Они познакомили гостей со своими кулинарными традициями, народным творчеством. Громким финальным аккордом стал большой тематический концерт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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