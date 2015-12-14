Художник Роман Заслонов – о Минске, своем родном районе и детстве

Сюрреализм, фантастика, неоромантизм и театр. Через сказочные импровизации этого художника мы попадаем в новый мир, полный света, жизнелюбия, красоты и тайн.

На этой неделе известный художник мирового уровня, минчанин, внук легендарного партизана Роман Заслонов впервые презентовал свою персональную выставку в Национальном художественном музее. Его фигуративное искусство покорило Европу. В 1997 году на Осеннем салоне в Париже он получил первую премию. Сегодня картины талантливого белоруса выставляются в лучших залах всего мира. Роман Заслонов живет в пригороде Парижа, но родной Минск для него – любимый навсегда.

Роман Заслонов, художник:

То, что я делаю последних 20 лет, мы видим на выставке. Стиль тоже менялся, становился более цветным, центральный образ женский видоизменялся. Прическа вырастала, увеличивалась в объеме и удлинялась. Превращается из обыкновенной женщины, пускай и возвышенной, в музу, у которой хотя и картонные, но крылья, он может летать. Эта многослойность всегда меня интересует. На картине построить несколько уровней, миров. Кто-то руководит куклами при помощи ниток, но мы не знаем, не руководит ли кто-то через невидимые нитки нашими основными героями.

Легендарный район «Синтетика». Именно так называли квартал 74, 76 и 78-го домов по тогда Ленинскому проспекту. Здесь родился известный художник и такой он помнит столицу своего детства. Дело в том, что в 74-м доме на месте современного салона светильников ранее был специализированный магазин хозтоваров «Синтетика». Там продавались одежда, парфюмерия, товары для дома. Мода на нейлоновые рубашки и болоньевые плащи в 60-е была настолько велика, что магазину решили дать хитовое имя. Кислотность подчеркивала и синяя подсветка на козырьке стильного магазина.

Вообще, застройка проспекта Независимости от улицы Сурганова до Ботанического сада относится к началу 60-х годов. Это проект творческого дуэта архитекторов Сергея Мусинского и Георгия Сысоева. Скованные партийным руководством, они все-таки смогли создать лаконичные и выразительные дома с ритмичными эркерами и остекленными витринами на первых этажах.

А в мансардных окнах всегда горел свет и были мастерские для художников, тогда они казались для юноши мечтой. Он и подумать не мог, что в будущем будет творить здесь, в своем дворе. Зеленый оазис с высокими деревьями, шумными бандами детей, велосипедами, игрой-тюжкой. Таким помнит Роман Заслонов свой двор 60-х.

Роман Заслонов, художник:

С той стороны Дворец водного спорта, стадион, туда зимой ходили кататься на коньках, иногда заливался каток во дворе. Слева – гаражи, которые всегда здесь были, особенно в 60-70 годы. Гараж был сакральным местом, мужчины проводили здесь сутки, вытаскивали машины, тогда это были «Волги». С левой стороны мы видим огромную трансформаторную будку. Она оказалась ровно посередине нашего хоккейного стадиона, площадки, где играли в хоккей, футбол, где происходили дворовые баталии. С балконов нас громкими криками родители звали, когда темнело, на ужин.

На ретро-фото – маленький Рома с мамой у открытого бассейна, который в 70-е станет крытым и затем превратится во Дворец водного спорта. А развлечений было немало. В начале 70-х в парк Челюскинцев привезли заветные зарубежные аттракционы. И хоть они уже отслужили лет 20, детвора стояла в очередях по полдня, чтобы прокатиться на «Супер-8».

За парком в заснеженные зимы катались на лыжах. Обожали лазить в Академгородок и находить использованные микросхемы, различные перфокарты. И, конечно, «бобслей». На месте лестницы у здания Академии наук раньше была крутая ледяная горка.

Роман Заслонов, художник:

Детская железная дорога имени Заслонова, моего деда, кстати. Там еще стояли старые локомотивы, потому что когда детская дорога начиналась, были не тепловозы, а настоящие маленькие паровозики. В парке Челюскинцев был деревянный кинотеатр «Радуга». Все новые фильмы, и поход туда был целым событием. Нас отпускали одних, потому что идти было недалеко. И когда мы лазили вокруг кинотеатра, находили обрезанные куски из фильмов с Луи де Фюнесом. Ботанический сад был местом заповедным. Когда ты переходишь его границу, попадаешь в другой мир. Там был большой пруд с лебедями, домик. Потом туда запустили больших карпов, и они настолько выросли и стали огромными, что щипали лебедей за ноги и пытались от них откусить кусочек.

Именно в Ботаническом саду мальчик написал свою первую осознанную работу. Тогда он поступил в детскую художественную школу во Дворце пионеров. Мекка творчества. Изостудию вел Сергей Петрович Катков – известный художник, педагог, заслуженный учитель БССР.

Роман Заслонов, художник:

Я помню, что чтобы поменять воду для акварели, нужно было ходить к умывальникам, а они находились не небольшой ступеньке, там был балкон и с него был вид на огромный зал, в котором занимались балетом. И эти звуки музыки, которые оттуда шли, каждый раз, когда надо было поменять воду, ты слышал, смотрел вниз и видел замечательных балерин. Искусство было повсюду. И тогда я помню, что мои детские, совсем маленькие работы висели в нашем Национальном художественном музее на общей детской выставке, которую Катков показывал. Я любил русскую живопись XIX века: Репина, Сурикова. Мне очень хотелось походить на них. Борода еще не росла, и я об этом сожалел.

Из окон квартиры Романа Заслонова открывался вид на тогда театрально-художественный институт, нынешнюю Академию искусств. В светлых окнах красовались работы студентов. «Это же полубоги», – думал тогда начинающий художник и мечтал поступить в творческий вуз. Судьба помогает смелым талантам. Здесь прошли шесть лучших лет жизни – время романтических надежд и любви.

Район «Синтетика» был элитным, здесь жили артисты, спортсмены, руководители. Например, 74-й дом построили по заказу Управления делами Совета министров БССР. Он был известен не только своими статусными жильцами, но и обувным магазином, который находится здесь и сегодня.

Роман Заслонов, художник:

В этом доме жил народный артист Беларуси Дедюшко. В моем подъезде жил художник Малкин, очень известный театральный, и его жена артистка Пола.

Огромные витрины магазинов и ресторанов продолжают парадный стиль главной улицы Минска. Так, магазин «Союзпечать», который существует и сегодня под названием «Белсоюздрук», был Для Романа Заслонова окном в мир: здесь можно было приобрести познавательные польские, немецкие журналы. Рядом на месте столичной пиццерии раньше была булочная, куда ходили за хлебом, а зимой согревались кофе, который черпали из эмалированного ведра. Программа на противоположной стороне проспекта была не менее занимательной, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Роман Заслонов, художник:

Там парикмахерская, которая существует до сих пор. Завуч нашей школы грозный Маркин отправлял туда стричься, когда мы приходили со слишком длинными волосами, причем давал на это даже деньги. С левой стороны было кафе «Снежинка». И это кафе было сакральным для детей, потому что там продавалось мороженное, томатный сок, там были красные автоматы для газированной воды. Где-то в кармане находив и упросив у родителей копеечки, пили потрясающую газированную воду. Во дворе замечательного кафе «Снежинка», в этой арке был пункт заправки сифонов. Очень жалко, что культура с сифонами сейчас не существует.

Такой он, родной квартал известного художника. Друзья детства, хоть и разъехались по всему миру, но остались самыми близкими. Проспект всегда будет называться Ленинским, а район – «Синтетикой», полный радужных воспоминаний.

Роман Заслонов, художник:

Мне часто задают вопрос о главной героине, о девушке. Я думаю, что она все-таки минчанка. Наше понятие о красоте парижанок, об их загадочности и этот миф мне хочется развенчать, потому что мне кажется, что наши минские женщины и девушки гораздо более «парижанки». Для меня это самый лучший, самый родной, самый теплый город во всем мире. Поэтому в душе, в воспоминаниях город всегда как-то обволакивается оболочкой какой-то фантастичности и романтизма. Город наш очень красивый. За последние годы в нем появилось больше цвета, он стал цветне. То, чего не хватало в 90-е годы, в 80-е. Минск для меня дорог людьми, он для меня является местом довольно романтичным, опоэтизирован собственными воспоминаниями юности. И сейчас в нем, в Минске, очень приятно находиться, жить.