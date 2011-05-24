Фотовыставка Вадима Качана «Минск. Город и люди»: Город становится родным и близким, когда в нем начинают жить твои воспоминания

В Музее истории города Минска 14 мая, во время проведения акции «Ночь музеев» открылась персональная выставка Вадима Качана «Минск. Город и люди». Выставка и альбом посвящены всем, кто любит Минск — жителям и гостям города.

Вадим Качан:

На этой фотовыставке представлены мои работы, как вошедшие в фотоальбом «Минск. Город и люди», так и несколько не попавших в него. И не потому, что они чем-то другие — хуже или лучше, просто отличаются требования к формированию визуального ряда альбома и выставки. Мне нравится снимать свой город в различных состояниях. Зимой и летом, осенью и весной — в солнечную погоду и в дождь, в туман или когда идет снег — одни и те же места выглядят по-другому.

Съемку Минска я начал вести с 2003 года, когда после почти 13-летнего перерыва вернулся в фотографию. Вначале это было спонтанно, от случая к случаю, затем появилась система, и почти на каждую прогулку я стал брать фотоаппарат. Иногда казалось, что город подыгрывает, позирует— когда у меня веселое настроение, то и он веселый, солнечный и чистый, а когда грустное, на город опускается туман или моросит дождь. Можно сказать, полное взаимопонимание и тандем.

Родился я не в Минске, а в полесской деревушке, но город полюбил и прикипел душой, и с полным правом могу считать себя минчанином. Особенно мне дорог центр, в нем есть то, что отличает Минск от многих других городов — свой особый колорит, наслоение старого и нового. Когда беру в руки фотокамеру, всё лишнее исчезает, остаемся только мы втроем— город, фотоаппарат и я. Минск постепенно открывает свою душу. Город тогда становится родным и близким, когда в нем начинают жить твои воспоминания.

Фотоальбом не является путеводителем — в нем представлено мое ощущение и видение города. Минск меняется, из провинциального городка советского времени (хотя и очень большого) он постепенно превращается в столицу европейского государства. Мне нравится то, что у нынешней молодежи точкой отсчета в воспоминаниях станет современный город, но одновременно немного грустно, так как со старым уходит и нечто неповторимое, то, что было присуще только Минску.

Выставка продлится до 8 июня 2011 года включительно.

Время работы музея: с 11:00 до 19:00, выходные — понедельник, вторник.

Справки по тел.: (+375 17) 321-24-30.