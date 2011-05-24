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Фотовыставка Вадима Качана «Минск. Город и люди»: Город становится родным и близким, когда в нем начинают жить твои воспоминания

24 мая 2011 13:46
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В Музее истории города Минска 14 мая, во время проведения акции «Ночь музеев» открылась персональная выставка Вадима Качана «Минск. Город и люди». Выставка и альбом посвящены всем, кто любит Минск — жителям и гостям города.

Вадим Качан:
На этой фотовыставке представлены мои работы, как вошедшие в фотоальбом «Минск. Город и люди», так и несколько не попавших в него. И не потому, что они чем-то другие — хуже или лучше, просто отличаются требования к формированию визуального ряда альбома и выставки. Мне нравится снимать свой город в различных состояниях. Зимой и летом, осенью и весной — в солнечную погоду и в дождь, в туман или когда идет снег — одни и те же места выглядят по-другому.

Съемку Минска я начал вести с 2003 года, когда после почти 13-летнего перерыва вернулся в фотографию. Вначале это было спонтанно, от случая к случаю, затем появилась система, и почти на каждую прогулку я стал брать фотоаппарат. Иногда казалось, что город подыгрывает, позирует— когда у меня веселое настроение, то и он веселый, солнечный и чистый, а когда грустное, на город опускается туман или моросит дождь. Можно сказать, полное взаимопонимание и тандем.

Родился я не в Минске, а в полесской деревушке, но город полюбил и прикипел душой, и с полным правом могу считать себя минчанином. Особенно мне дорог центр, в нем есть то, что отличает Минск от многих других городов — свой особый колорит, наслоение старого и нового. Когда беру в руки фотокамеру, всё лишнее исчезает, остаемся только мы втроем— город, фотоаппарат и я. Минск постепенно открывает свою душу. Город тогда становится родным и близким, когда в нем начинают жить твои воспоминания.

Фотоальбом не является путеводителем — в нем представлено мое ощущение и видение города. Минск меняется, из провинциального городка советского времени (хотя и очень большого) он постепенно превращается в столицу европейского государства. Мне нравится то, что у нынешней молодежи точкой отсчета в воспоминаниях станет современный город, но одновременно немного грустно, так как со старым уходит и нечто неповторимое, то, что было присуще только Минску.

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Выставка продлится до 8 июня 2011 года включительно.

Время работы музея: с 11:00 до 19:00, выходные — понедельник, вторник.

Справки по тел.: (+375 17) 321-24-30.

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

Фото. Фотовыставка Качана

# Культура # Выставки в Минске

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