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Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента Беларуси 18 июня присудили представителям талантливой молодёжи

18 июня 2018 17:58
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Новости Беларуси. Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента  по поддержке одаренных учащихся и студентов 18 июня присуждены талантливым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента Беларуси 18 июня присудили представителям талантливой молодёжи-1

Распоряжением главы государства определен список, в который попали десятки фамилий. Двум студентам назначены поощрительные стипендии. Среди них победители  международных и республиканских олимпиад и конкурсов.

Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента Беларуси 18 июня присудили представителям талантливой молодёжи-4

Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента Беларуси 18 июня присудили представителям талантливой молодёжи-6

# Спецфонд Президента # Культура # Фотофакт

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