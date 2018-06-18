Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента Беларуси 18 июня присудили представителям талантливой молодёжи

Новости Беларуси. Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов 18 июня присуждены талантливым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов 18 июня присуждены талантливым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распоряжением главы государства определен список, в который попали десятки фамилий. Двум студентам назначены поощрительные стипендии. Среди них победители международных и республиканских олимпиад и конкурсов.