Важнейшее культурное событие Беларуси: все наследие Франциска Скорины объединят в одном издании

Новости Беларуси. Все наследие Франциска Скорины объединят в одном издании. Сотрудники Национальной библиотеки совместно с коллегами из музеев и архивов других стран работают над масштабным проектом. Его цель – не только сохранить историческую память, но и показать, насколько глубоким было влияние белорусского первопечатника на культуру того времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Гэта будзе вельмi важны знакавы праект. Мы паспрабуем сабраць кнiгi Францыска Скарыны, якiя захоўваюцца сення ў Расii, Польшчы, Украiне, лiтаральна ў Беларусi, Лiтве, у Славенii, у Чэхii, Германіі, Велiкабрытанii, iншых краiнах, i паказаць iх праз адно выданне, паказаць вось гэту сусветную спадчыну Скарыны.

Выход издания в свет будет посвящен 500-летию белорусского книгопечатания и обещает стать одним из важнейших культурных событием страны.