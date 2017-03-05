Прямой эфир

Важнейшее культурное событие Беларуси: все наследие Франциска Скорины объединят в одном издании

05 марта 2017 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все наследие Франциска Скорины объединят в одном издании. Сотрудники Национальной библиотеки совместно с коллегами из музеев и архивов других стран работают над масштабным проектом. Его цель – не только сохранить историческую память, но и показать, насколько глубоким было влияние белорусского первопечатника на культуру того времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:
Гэта будзе вельмi важны знакавы праект. Мы паспрабуем сабраць кнiгi Францыска Скарыны, якiя захоўваюцца сення ў Расii, Польшчы, Украiне, лiтаральна ў Беларусi, Лiтве, у Славенii, у Чэхii, Германіі, Велiкабрытанii, iншых краiнах, i паказаць iх праз адно выданне, паказаць вось гэту сусветную спадчыну Скарыны.

Выход издания в свет будет посвящен 500-летию белорусского книгопечатания и обещает стать одним из важнейших культурных событием страны.

# Культура # Белорусская литература # Александр Суша

Другие новости рубрики

Все новости
Для тех, кто любит родное слово: в Минске представили современное издание толкового словаря белорусского литературного языка
04 марта 2017 16:30

Для тех, кто любит родное слово: в Минске представили современное издание толкового словаря белорусского литературного языка

«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка
03 марта 2017 17:38

«Минская конная железная дорога»: 3 марта в Верхнем городе открылась необычная выставка

События битвы на Немиге восстановили белорусские реконструкторы
03 марта 2017 16:29

События битвы на Немиге восстановили белорусские реконструкторы