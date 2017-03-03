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События битвы на Немиге восстановили белорусские реконструкторы

03 марта 2017 16:29
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Новости Беларуси. Действительно, для Минска сегодня во многом знаменательный день.

3 марта 1067 года  – именно с этой даты идет летоисчисление истории города.

Тогда, 950 лет назад, Минск был полностью разрушен в результате битвы на Немиге. 

Это жестокое  сражение стало первым упоминанием белорусской столицы в Повести временных лет. Ну а сегодня события почти тысячелетней давности восстановили белорусские реконструкторы. 

Сердце столицы. Городская ратуша. Со словом приветствия и предложением минуты молчания воин минской дружины XII века.

На груди – герб, пусть годами постарше; в знаковых геральдических цветах — белоснежный и голубой.

И обязательно с Богородицей. Увидеть депутата Милованова в образе наездника да еще и с такими доспехами в повседневной жизни можно едва ли.

Михаил Милованов, дупутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
Мне очень нравится, что мы делаем это на фоне Ратуши  – здания, которое воссоздано.  Ибо все люди интузиасты, которые здесь они тоже занимаются воссозданием, то есть реконструкцией. 

В рыцарском миру его имя  – Арчибальд де Монтескье.

Сегодня граф в парадном; уверяет, на белорусскою землю после поражения в Грюнвальдской битве теперь только с миром.

Верни этих парней в XV век, наверняка, и они встретили бы нас верхом. Рыцари Великого княжества Литовского. В тяжелых конных доспехах. 25 килограммов  – и это еще облегченный вариант.

Дружественный да зрелищный. Первыми скрестили не только мечи, топоры викинги  – потомки варягов.

Не зря же  путь «Із Варяг в Грекі» некогда здесь проходил. Дважды лучший  – Берсек. И вот наш ответ.

Средневековье, когда Минск был городом воинской доблести, лучших рыцарских традиций, носителем высоких художественных вкусов. Позднее средневековье — и Магдебурское право. Эпохи реформации и просвещения.

Все эти периоды сегодня можно было наблюдать в самом сердце столицы.

Помимо рыцарских баталий интерактивные зоны.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:
Вот это кафка, так называемая кузня X века. Благодаря этим мехам по очереди мы поддуваем и поддерживаем огонь собственно даже в такую дождливую погоду. 

Фестиваль сегодня — это лишь начало грандиозного празднования 950-летия Минска.

Именно третьим мартом 1067 и датируется первое упоминание города, причем четырежды в Повести временных лет.

И через «Слово о Полку Игореве» о нем узнает весь мир, 

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Это очень символично, вы сами видите, что разные эпохи разные века, и в мире, согласии. У них красивая программа, это объеденяет.   

Не единожды за 950 лет Минск сжигали до тла, Но сегодня огонь, как в той кузне, мы сами поддерживаем. И исключительно ради мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # История # Андрей Шорец # Михаил Милованов

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