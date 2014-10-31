Валентин Дудкевич, художественный руководитель Государственного ансамбля танца Беларуси на СТВ

Вы руководите коллективом 25 лет. Держать его «на плаву» достаточно сложно. Как удается руководить коллективом, чтобы он потсоянно оставался в трэнде, был популярен и интересен?

Валентин Дудкевич:

Все секреты не расскажу, это личная тайна. Нужно следить за временем. Время меняется очень быстро. Вы, наверное, заметили, что во всем скорость увеличивается. Во-вторых, необходимо учитывать все, что нравится молодежи. Если ты хочешь быть интересен молодежи, ты не должен от них отстраняться. Ты обязательно должен учитывать их интересы в той мере, которые для тебя комфортны.

Говорят, что у молодежи угасает интерес к фольклору, национальному… Это так?

Валентин Дудкевич:

В целом - да. Публика в основном среднего возраста, 40-50 и дальше… Но, когда молодежь попадается на концертах, она это все любит. Они заряжают зал, поддерживают, подпитывают.

Как сделать так, чтобы танец стал хитом? Что делает публика на ваших концертах? Подтанцовывает?

Валентин Дудкевич:

Вытанцевать то, что танцуем мы, невозможно! Нужна очень хорошая профессиональная подготовка. Наши танцы сложные. Мы не занимаемся простеньким фольклором, мы все-таки театр танца.

Театру уже 55 лет. Как Вы отметили юбилей театра?

Валентин Дудкевич:

Мы отмечали его в Минске во Дворце Республики. Но мы пришли к выводу что лучше всего отмечать юбилей в зале имени Чайковского. Он был мастером народного искусства. 10 декабря состоится концерт в зале Чайковского. 14 декабря у нас концерт в зале филармонии. Два заглавных концерта. Затем - очень много планов. Мы приготовили детский новогодний спектакль, сделаем для детей праздник. После того, как отработаем новогодние праздники, в январе собираемся поехать в юго-восточную Азию. В марте - в Китай.

Тяжело ли попасть в Ваш коллектив?

Валентин Дудкевич:

Проверим любого. Никому не откажем. Но покажи то, что ты хоть когда-нибудь сможешь сделать. Если ты молод, мы тебя научим. Но если у тебя нет профессиональных данных (а в нашем деле это самое главное), то тут ничего не получится.