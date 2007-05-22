В Витебске кипит подготовка к Славянскому базару

Первый концерт на обновленной сцене Летнего амфитеатра состоится 5 июля, накануне торжественного открытия XVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Его организаторы не намерены отступать от традиций, сложившихся за годы существования форума, и за день до официального открытия представят два концерта. Сейчас полным ходом идет подготовка: набирается обслуживающий персонал, оговариваются условия пребывания и размещения участников. Программа фестиваля как всегда обещает быть насыщенной и разнообразной. Напомним, 16 Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 6 по 13 июля.