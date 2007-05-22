Прямой эфир

В Витебске кипит подготовка к Славянскому базару

22 мая 2007 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Первый концерт на обновленной сцене Летнего амфитеатра состоится 5 июля, накануне торжественного открытия XVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Его организаторы не намерены отступать от традиций, сложившихся за годы существования форума, и за день до официального открытия представят два концерта. Сейчас полным ходом идет подготовка: набирается обслуживающий персонал, оговариваются условия пребывания и размещения участников. Программа фестиваля как всегда обещает быть насыщенной и разнообразной. Напомним, 16 Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 6 по 13 июля.
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012

Другие новости рубрики

Все новости
22 мая 2007 09:01

200 фильмов из 32 стран мира

22 мая 2007 09:00

В Беларуси проходят Дни культуры Азербайджана

22 мая 2007 09:00

Владыка Филарет освятит Свято-Никольский кафедральный собор в Бобруйске