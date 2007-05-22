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Владыка Филарет освятит Свято-Никольский кафедральный собор в Бобруйске

22 мая 2007 09:00
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В рамках торжеств пройдет божественная литургия и крестный ход. Владыка также вручит награды православной церкви за оказанную помощь и содействие в восстановлении собора. Напомним, храм был возведен в городе на Березине на месте деревянной церкви в 1894 году. При советской власти там построили бассейн. В 2003 году храм вновь передали православной церкви. С этого момента началось восстановление и реставрация святыни. На эти цели за счет добровольных пожертвований верующих, спонсорской помощи земляков и предприятий удалось собрать свыше полутора миллиардов рублей.
# Культура

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