Владыка Филарет освятит Свято-Никольский кафедральный собор в Бобруйске

В рамках торжеств пройдет божественная литургия и крестный ход. Владыка также вручит награды православной церкви за оказанную помощь и содействие в восстановлении собора. Напомним, храм был возведен в городе на Березине на месте деревянной церкви в 1894 году. При советской власти там построили бассейн. В 2003 году храм вновь передали православной церкви. С этого момента началось восстановление и реставрация святыни. На эти цели за счет добровольных пожертвований верующих, спонсорской помощи земляков и предприятий удалось собрать свыше полутора миллиардов рублей.