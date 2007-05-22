Сразу 16 кинолент представят белорусские кинематографисты на "Золотом витязе". Международный кинофестиваль открывается сегодня. В нынешнем году форум принимают города Ставропольского края.

Всего в конкурсные программы вошло более 200 фильмов из 32 стран мира. В каждой из номинаций международное жюри определит обладателей "Золотого", "Серебряного" и "Бронзового витязя". Главной же наградой станет Гран-при, присуждаемое решением всех семи фестивальных жюри фильму из любой категории.

Приветствие участникам кинофорума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Как отметил глава государства, этот форум является уникальным, поскольку выполняет важную и благородную миссию утверждения идеалов добра, справедливости, миролюбия и милосердия в современном обществе. "Мы высоко ценим огромный вклад организаторов фестиваля в сохранение лучших традиций мирового кинематографа, объединение мастеров экрана, основой творчества которых являются непреходящие духовные ценности, способствующие сплочению людей", - говорится в приветствии.