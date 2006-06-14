В столице строится Духовно-образовательный центр Белорусской православной церкви

В районе улицы Торговой и Соборной площади активно идут работы по строительству Духовно-образовательного центра Белорусской православной церкви. К концу года в здании ректората планируется начать отделку. Сейчас разбираются ветхие постройки, на месте которых будет возведен главный корпус.

Здание ректората за столь короткий срок обрело уже реальные очертания, хотя капсула в основание фундамента была заложена лишь 27 февраля. Два этажа уже построены, вскоре планируется возведение третьего. Теперь здесь корректируется кладка. Ведь здание не стандартное, не просто строится, а воспроизводится на месте снесенного.

К строительству основного корпуса пока только подступают. Частично возведен монолитный ростверк, чтобы фундамент был прочный. Роется котлован, самосвалы методично вывозят грунт - культурный слой. Считается, один его метр накапливается за столетие, так что строителям предстоит углубиться в прошлое как минимум на пять столетий. В будущем здесь разместится актовый зал, храм, библиотека и трапезная.

Генеральный подрядчик - Стройтрест №4, имеющий большой опыт в сооружении духовных объектов, возведение центра считает делом чести. Работы ведутся на совесть. Залогом хороших темпов является исправное финансирование. Средства поступают из республиканского и столичного бюджетов, а также от пожертвований. В месяц осваивается 100 - 150 миллионов рублей, а с начала строительства уже освоен миллиард. Так что вскоре исторический центр Минска обретет новый облик.