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В столице строится Духовно-образовательный центр Белорусской православной церкви

14 июня 2006 13:54
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В районе улицы Торговой и Соборной площади активно идут работы по строительству Духовно-образовательного центра Белорусской православной церкви. К концу года в здании ректората планируется начать отделку. Сейчас разбираются ветхие постройки, на месте которых будет возведен главный корпус.

Здание ректората за столь короткий срок обрело уже реальные очертания, хотя капсула  в основание фундамента была заложена лишь 27 февраля. Два этажа уже построены, вскоре планируется возведение третьего. Теперь здесь корректируется кладка. Ведь здание не стандартное, не просто строится, а воспроизводится на месте снесенного.

К строительству основного  корпуса пока только подступают. Частично возведен монолитный ростверк, чтобы  фундамент был прочный. Роется котлован, самосвалы методично вывозят грунт -  культурный слой. Считается, один его метр накапливается за столетие, так что строителям предстоит углубиться в прошлое как минимум на пять столетий. В будущем здесь разместится актовый зал, храм,  библиотека и трапезная.

Генеральный подрядчик -  Стройтрест №4, имеющий большой  опыт в сооружении духовных  объектов, возведение центра считает делом чести. Работы ведутся  на совесть. Залогом хороших темпов является исправное  финансирование. Средства поступают из республиканского и столичного бюджетов, а также  от пожертвований.  В месяц осваивается  100 - 150 миллионов рублей, а с начала строительства уже освоен миллиард. Так что вскоре исторический центр Минска  обретет новый  облик.

# Культура

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