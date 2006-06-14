<Улыбка Мадонны> в очередной раз заворожила белорусов

Так называется новая программа государственной академической капеллы имени Георгия Ширмы. Когда в Минске появилась афиша этого концерта, многие прохожие останавливались и подолгу рассматривали ее. Улыбка Мадонны завораживает человечество уже не одну сотню лет.

Руководитель академической капеллы Людмила Ефимова скромно сказала, что у нее юбилей - 20 лет работы с коллективом. Да и сочинений в репертуаре хора накопилось столько, что под силу выступать с тематическими программами. <В Беларуси есть целая плеяда композиторов разных возрастов, которые очень профессионально пишут музыку для хора, знают хор, чувствуют его>, - отметила Людмила Ефимова.

Народная артистка Беларуси Людмила Ефимова - яркий пропагандист творчества белорусских композиторов. Именно при ней старейший хор Беларуси узнали в Европе. Ефимову ценят коллеги и уважают хористы. А западные критики называют <железной дамой>, которая в состоянии <вылепить> любой художественный образ.

Программу <Улыбка Мадонны> сменит программа <Аве Мария>, где классика встретится с джазом. А еще зрителей ждет целый цикл исторических концертов.