<Улыбка Мадонны> в очередной раз заворожила белорусов

Руководитель академической капеллы Людмила Ефимова скромно сказала, что у нее юбилей - 20 лет работы с коллективом. Да и сочинений в репертуаре хора накопилось столько, что под силу выступать с тематическими программами. <В Беларуси есть целая плеяда композиторов разных возрастов, которые очень профессионально пишут музыку для хора, знают хор, чувствуют его>, - отметила Людмила Ефимова.
Народная артистка Беларуси Людмила Ефимова - яркий пропагандист творчества белорусских композиторов. Именно при ней старейший хор Беларуси узнали в Европе. Ефимову ценят коллеги и уважают хористы. А западные критики называют <железной дамой>, которая в состоянии <вылепить> любой художественный образ.
Программу <Улыбка Мадонны> сменит программа <Аве Мария>, где классика встретится с джазом. А еще зрителей ждет целый цикл исторических концертов.