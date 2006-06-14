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<Улыбка Мадонны> в очередной раз заворожила белорусов

14 июня 2006 12:21
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Так называется новая программа государственной академической капеллы имени Георгия Ширмы. Когда в Минске появилась афиша этого концерта, многие прохожие останавливались и подолгу рассматривали ее. Улыбка Мадонны завораживает человечество уже не одну сотню лет.

Руководитель академической капеллы Людмила Ефимова скромно сказала, что у нее юбилей -  20 лет  работы с коллективом. Да и сочинений в репертуаре хора накопилось столько, что под силу выступать с тематическими программами. <В Беларуси есть  целая плеяда  композиторов разных возрастов, которые очень профессионально пишут музыку для хора, знают хор, чувствуют его>, - отметила Людмила Ефимова.

Народная артистка Беларуси  Людмила Ефимова -  яркий пропагандист творчества белорусских композиторов.  Именно при ней старейший хор Беларуси узнали в Европе. Ефимову ценят коллеги и уважают  хористы. А западные критики называют <железной дамой>, которая в состоянии  <вылепить>  любой художественный образ. 

Программу  <Улыбка Мадонны> сменит программа  <Аве Мария>, где классика встретится с джазом.  А еще зрителей ждет целый  цикл исторических концертов.

# Культура

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