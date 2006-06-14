Дизайнеры обменялись опытом и идеями

Слово <дизайн> появилось в нашем лексиконе относительно недавно. Однако сама профессия, по утверждению дизайнеров, известна с древнейших времен. Художники, делающие мир окружающих нас вещей красивым и гармоничным, обменивались на минской <Дизайн-бирже-2006> оригинальными идеями в архитектуре, декоре, рекламе и моде.

Полет мысли творческого человека практически не ограничен. Вдохновенные идеи и их идейные вдохновители были ценны во все времена. Дизайн - не искусство и не отрасль экономики. Это понятие особое и слишком собирательное. Правда, современные дизайнеры о высоком все больше говорят в практической плоскости. Этакие физики и лирики <в одном флаконе>.

При всей глобальности современного дизайна, важно не утратить национальные черты. То, что белорусу привычно и понятно, для искушенного иностранца - эксклюзив и настоящая экзотика.

Реклама, полиграфия, архитектура, декор - сфера применения оригинальных идей широка. Нет некрасивых вещей, есть лишь неправильный взгляд на них, утверждают профессионалы. Талантливый дизайнер всегда найдет достойное применение, казалось бы, бесполезному предмету.