В стиле контемпорари: первая в Беларуси предметная олимпиада по современной хореографии проходит в Гомеле

Новости Беларуси. Мысли и эмоции – в движениях тела. В Беларуси растет популярность современной хореографии. Первая предметная олимпиада среди учащихся по этой нетрадиционной дисциплине стартовала 21 января в Гомеле.

Александр Добриян, СТВ:

Джаз и контемпорари – эти иностранные слова крепко вошли в лексикон белорусской молодежи. И для них это не просто слова, для того чтобы понять масштаб явления, нужно осознать, что в Гомеле проходит первая предметная олимпиада, словно современная хореография – это история или математика.

Еще совсем недавно современная хореография считалась искусством искушенных. Ведь показать в пластике тела нужно пережитый духовный опыт. Сегодня же сложнейшие жизненные ситуации в своих движениях передают совсем юные балетмейстеры.

Виктория Внукова, участник олимпиады по современной хореографии:

Мой танец называется «В тот месяц май, в тот месяц мой». Автор Белла Ахмадулина. Белла Ахмадулина рассказывает о том, что у нее был мужчина, который, видимо, ее предал. Он ее бросил. И все стихи она посвящает ему. Это можно просто ощущать, почувствовать, каково это.

Интерес к экспериментальному танцу и контепорари появился не на пустом месте. Мода планетарного масштаба поддерживается десятками танцевальных проектов. По подсчетам специалистов, сегодня в нашей стране в студиях современным танцем занимается не одна тысяча детей.

Виктория Разуванова, хореограф:

Ребенок может в 6 лет танцевать так, как 30-тилетний не будет этого делать. У них это есть внутри, нужно только уметь это достать.

Собственно говоря, олимпиада с ее обязательной и произвольной программами – не что иное, как требование времени, тем более что белорусская школа современного танца имеет многолетние традиции.

Валентин Исаков, преподаватель современной хореографии Колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского, организатор олимпиады:

Могу сказать однозначно, что у белорусов есть свой стиль. Узнаваемый и котируемый в Европе.

В первой в Беларуси предметной олимпиаде по современной хореографии приняли участие представители 12 творческих коллективов. Однако организаторы уверены: уже в следующем году мероприятие может собрать на порядок больше участников.