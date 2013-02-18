Новости Беларуси. В Старых Дорогах увидело свет новое издание книги «Память». Первая книга была издана в 1998 году и была посвящена событиям и героям Великой Отечественной войны.

Материалы для переиздания энциклопедии собирали шесть лет. На тысячи страницах описаны вся история района, представлена ​​информация о знаменитых жителей. Отдельные главы книги посвящены событиям Великой Отечественной. На страницах издания уточнены списки всех красноармейцев, которые либо родились в районе, либо воевали на Стародорожчине.

Материалы для книги собирали в архивах. К работе подключились и педагоги, и библиотекари, и неравнодушные местные жители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Колешко, почетный житель Старых Дорог:

Для молодого поколения это очень хороший богатый материал. Про своих дедов, прадедов, про их ровесников, которые не дожили до победы. И не только до победы. Жизни не знали. В 17-20 лет их уже не стало.

Большинство, я думаю, молодых людей сделает для себя определенные выводы, определенным хорошим уроком послужит: какие же все-таки были люди, несмотря ни на что. И шли, явно зная, что идут на смерть.

Дмитрий Давыдов, заместитель председателя Стародорожского райисполкома:

Гэта кніга – сціплая даніна павагі тым людзям, якія сваёй працаю, талентам, гераізмам і мужнасцю, якія вызвалялі родны край. Я думаю, што гэта добры падарунак усім нашым старадаражанам да 75-годдзя з дня ўтварэння Мінскай вобласці.