В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге

Новости Беларуси. Слоним – 1 сентября столица 26-го Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сцене города прошла красочная церемония открытия праздника, который продлится до позднего вечера.
Новости Беларуси. Слоним – 1 сентября столица 26-го Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сцене города прошла красочная церемония открытия праздника, который продлится до позднего вечера.
Церемония открытия в 2019 году получила название «Земля моя белорусская». Художественно-историческое представление было основано на ярких событиях из прошлого. Герои путешествовали во времени, и уже в финальной сцене представили современную жизнь региона.
Долгожданным событием стало и вручение Национальной литературной премии.
Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?
Также в городе открыли четырёхметровую скульптуру канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги. Именно он в XVI веке был старостой Слонима и добился для города Магдебургского права.
Сегодня город – настоящий фестивальный центр: многочисленные выставки интересных и необычных книг, традиционные белорусские ремёсла, блюда национальной кухни и даже рыцарские бои. На улицах достаточно многолюдно. Среди гостей и представители сразу 10 стран.
Ифунаня Димаку, турист (Нигерия):
Мне нравится этот праздник. Я слушала музыку из Беларуси, видела людей, которые одеваются в костюмы Беларуси. Очень красиво.
Елена Миско, жительница Слонима:
Хочется выразить огромную благодарность, что у нас такой праздник шикарный организовали. Всё весело, всё по-хорошему, всё по-доброму, действительно праздник!
Мария Гукайло, жительница Слонима:
Очень довольны. По-моему, праздник получился замечательный, настроение у всех хорошее. И вообще, организация нам тоже очень понравилась.
Не забыли на празднике родного слова и о Дне знаний. В Слониме провели самую большую линейку – сразу для 700 первоклассников. Им вручили подарки от Президента – книги «Беларусь – наша Радзiма».