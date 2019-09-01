В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге

Новости Беларуси. Слоним – 1 сентября столица 26-го Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сцене города прошла красочная церемония открытия праздника, который продлится до позднего вечера.

Церемония открытия в 2019 году получила название «Земля моя белорусская». Художественно-историческое представление было основано на ярких событиях из прошлого. Герои путешествовали во времени, и уже в финальной сцене представили современную жизнь региона.

Долгожданным событием стало и вручение Национальной литературной премии. Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности? Также в городе открыли четырёхметровую скульптуру канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги. Именно он в XVI веке был старостой Слонима и добился для города Магдебургского права.

Сегодня город – настоящий фестивальный центр: многочисленные выставки интересных и необычных книг, традиционные белорусские ремёсла, блюда национальной кухни и даже рыцарские бои. На улицах достаточно многолюдно. Среди гостей и представители сразу 10 стран.

Ифунаня Димаку, турист (Нигерия):

Мне нравится этот праздник. Я слушала музыку из Беларуси, видела людей, которые одеваются в костюмы Беларуси. Очень красиво.

Елена Миско, жительница Слонима:

Хочется выразить огромную благодарность, что у нас такой праздник шикарный организовали. Всё весело, всё по-хорошему, всё по-доброму, действительно праздник!

Мария Гукайло, жительница Слонима:

Очень довольны. По-моему, праздник получился замечательный, настроение у всех хорошее. И вообще, организация нам тоже очень понравилась.