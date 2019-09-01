Прямой эфир

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге

01 сентября 2019 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Слоним – 1 сентября столица 26-го Дня белорусской письменности,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной сцене города прошла красочная церемония открытия праздника, который продлится до позднего вечера.

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-1

Церемония открытия в 2019 году получила название «Земля моя белорусская». Художественно-историческое представление было основано на ярких событиях из прошлого. Герои путешествовали во времени, и уже в финальной сцене представили современную жизнь региона.

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-4

Долгожданным событием стало и вручение Национальной литературной премии.

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?

Также в городе открыли четырёхметровую скульптуру канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги. Именно он в XVI веке был старостой Слонима и добился для города Магдебургского права.

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-7

Сегодня город – настоящий фестивальный центр: многочисленные выставки интересных и необычных книг, традиционные белорусские ремёсла, блюда национальной кухни и даже рыцарские бои. На улицах достаточно многолюдно. Среди гостей и представители сразу 10 стран.

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-10

Ифунаня Димаку, турист (Нигерия):
Мне нравится этот праздник. Я слушала музыку из Беларуси, видела людей, которые одеваются в костюмы Беларуси. Очень красиво.

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-13

Елена Миско, жительница Слонима:
Хочется выразить огромную благодарность, что у нас такой праздник шикарный организовали. Всё весело, всё по-хорошему, всё по-доброму, действительно праздник!

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-16

Мария Гукайло, жительница Слонима:
Очень довольны. По-моему, праздник получился замечательный, настроение у всех хорошее. И вообще, организация нам тоже очень понравилась.

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-19

В Слониме открыли памятник канцлеру ВКЛ – Льву Сапеге-21

Не забыли на празднике родного слова и о Дне знаний. В Слониме провели самую большую линейку – сразу для 700 первоклассников. Им вручили подарки от Президента – книги «Беларусь – наша Радзiма».

# Памятники # Культура # Ифунаня Димаку # Елена Миско # Мария Гукайло # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?
01 сентября 2019 12:11

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы
31 августа 2019 19:26

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы

«Людзі зацікаўлены, прыходзяць у гэтую кнігарню». Карлюкевич о книжном магазине, который открыли в Слониме в День письменности
31 августа 2019 12:13

«Людзі зацікаўлены, прыходзяць у гэтую кнігарню». Карлюкевич о книжном магазине, который открыли в Слониме в День письменности