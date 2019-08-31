«Людзі зацікаўлены, прыходзяць у гэтую кнігарню». Карлюкевич о книжном магазине, который открыли в Слониме в День письменности

Новости Беларуси. День письменности в Слониме начался символично с открытия в городе первого государственного книжного магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем представлено более 7,5 тысяч книг, большинство – от белорусских издательств. Первых посетителей ждал приятный сюрприз – их покупки отметили памятным штампом.

На центральной площади города развернулся фестиваль книги и прессы. Он собрал более сотни литераторов со всех регионов страны для автограф-сессии, творческих встреч и презентации изданий. На праздник белорусского слова ожидают и зарубежных гостей из 10 стран мира.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси: Можна пераканацца ў тым, што слова жыве, і па многіх тысячах назваў кніг, якія выходзяць у нашай краіне, і па розных творчых генерацыях, ініцыятывах ад Саюза пісьменнікаў Беларусі, ад нашых творчых калег. І таму, што сёння адкрылася кнігарня «Санэт» у Слоніме, у параўнальна невялікім горадзе, але мы бачым, што людзі зацікаўлены, прыходзяць у гэтую кнігарню.

Сергей Чигрин, писатель, краевед: Слонім мае вельмі вялікія традыцыі кнігадрукавання. Былі кніжные друкарні пры Агінскам, пры Сапегу друкаваліся кнігі. Гэтыя кнігі дарыліся ў падарункі. Так што Слонім абраны не выпадкова, і гэта радуе не толькі мяне, але, я думаю, усіх слонімцаў.

Вечером в Слониме пройдет финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка». Это совместный проект нашей телекомпании и Министерства информации, благодаря которому оказывается поддержка талантливой молодежи. За главный приз поборются 15 финалистов, их выбрали из 13 тысяч претендентов.

А уже 1 сентября город будет находиться в эпицентре главного литературного события года – 26-го Дня белорусской письменности, который с 1994 года отмечают в первое воскресенье сентября в разных городах страны.