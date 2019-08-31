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Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы

31 августа 2019 19:26
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Новости Беларуси. В праздничную атмосферу погрузился Слоним. Город встречает тысячи гостей со всей страны и из-за рубежа на 26-й по счету праздник белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы-1

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы-3

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы-5

И пусть основные торжества запланированы на 1 сентября, город уже в ритмах предстоящего веселья. 31 августа здесь состоялся финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка». Это совместный проект нашей телекомпании и Министерства информации.

Все подробности в репортаже Галины Буро.

«Людзі зацікаўлены, прыходзяць у гэтую кнігарню». Карлюкевич о книжном магазине, который открыли в Слониме в День письменности

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы-8

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы-10

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы-12

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы-14

# День белорусской письменности # Культура # Фотофакт

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