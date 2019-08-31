Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы

Новости Беларуси. В праздничную атмосферу погрузился Слоним. Город встречает тысячи гостей со всей страны и из-за рубежа на 26-й по счету праздник белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В праздничную атмосферу погрузился Слоним. Город встречает тысячи гостей со всей страны и из-за рубежа на 26-й по счету праздник белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пусть основные торжества запланированы на 1 сентября, город уже в ритмах предстоящего веселья. 31 августа здесь состоялся финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка». Это совместный проект нашей телекомпании и Министерства информации.
Все подробности в репортаже Галины Буро.
«Людзі зацікаўлены, прыходзяць у гэтую кнігарню». Карлюкевич о книжном магазине, который открыли в Слониме в День письменности