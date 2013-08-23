В городском поселке Зельва Гродненской области возродили крупнейшую в XVIII веке Анненскую ярмарку

Новости Беларуси. В Гродненской области возродили крупнейшую в XVIII веке Анненскую ярмарку. Во времена Речи Посполитой в день Святой Анны сюда съезжались купцы со всей Европы, Азии и Ближнего Востока. 23 августа торговля в городском поселке Зельва тоже была, но в значительно меньших масштабах. Главный акцент сделали на возрождение средневековых традиций.

С самого утра в городском поселке Зельва звучат зазывные песни. Импровизированные торговые ряды расположились вдоль центральных улиц райцентра. Гости приехали на ярмарку не только товар продать, но и себя показать.

Николай Букатый, хозяин подворья:

Привозим все самое лучшее, что у нас есть в хозяйстве. Радуем людей, показываем, как жили наши деды, отцы, наши предки.

Анненская ярмарка в Зельве известна еще с середины XVIII века. Тогда это местечко находилось на пересечении торговых путей с Востока на Запад. С экономической точки зрения это было самое выгодное расположение во всей Центральной и Восточной Европе. Летом, в день Святой Анны, сюда съезжались тысячи купцов, чтобы обменяться товаром.

Светлана Куль-Сельвестрова, историк:

Кірмаш у Зэльве быў не проста месцам, дзе прадавалі, а гэта быў фэст розных стасункаў. Гэта і абмен новымі тэхналогіямя, таварамі, гэта было заключэнне буйных зделак.

Идея возродить Анненскую ярмарку появилась еще в начале 2000-ых. Правда, в XVIII веке в Зельве преследовали экономический интерес. Самым популярным товаром тогда были лошади. Сегодня это скорее культурный праздник.

Галина Романчук, организатор Анненской ярмарки:

Интересные площадки у нас, и историческая появилась, спортивная. У нас много очень новых конкурсов появилось, в том числе конкурс балконов, конкурс подворий сельскохозяйственных.

Издревле Зельвенская земля славилась не только своими лошадьми, но и лесорубами. Во время Анненской ярмарки решили возродить и эту традицию. За звание лучшего вальщика леса сражались десятки претендентов.

Правда, сегодня у лесорубов вместо топора бензопила. Однако задание при этом осталось прежним: за короткое время необходимо справиться с как можно большим количеством бревен. К такому испытанию вальщики готовились не один месяц.

Михаил Масевич:

Я тренировался. Думаю, есть возможность победить.

Народные гулянья в Зельве продлятся еще два дня. За это время организаторы ярмарки надеются не только повеселить гостей, но и неплохо заработать. Ведь в райцентр съезжаются сотни туристов со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.