В рамках фестиваля «Листопад» в Минске открылась фотовыставка Юозаса Будрайтиса

Новости Беларуси. Сегодня в Минске в рамках фестиваля «Листопад» открылась уникальная фотовыставка литовского актера Юозаса Будрайтиса – «Мое кино». Это своеобразный взгляд из прошлого. Многие фотографии отражают стилистику кинолент 70-90-ых годов, на съемках которых они и были сделаны.

За 20 лет в объектив фотокамеры знаменитого артиста попали десятки его коллег, в том числе и те, кто уже ушел из жизни: Олег Янковский, Георгий Бурков, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Басов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ростислав Янковский, народный артист СССР:

Я с великим удовольствием смотрю на эту фотографию. С великим удовольствием – я счастлив. Но когда я берет одевал, этого я не помню. (смеется)

На самом фестивале Юозас Будрайтис все также не выпускает фотоаппарат из рук. Все моменты важно запечатлеть. Кстати, на «Листопад» Будрайтис попал прямо со съемок продолжения фильма «Белые росы». А на церемонии открытия кинофорума актеру вручили Специальный приз Президента «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Юозас Будрайтис, народный артист Литовской ССР:

Когда не стало Олега Янковского, я просто у себя дома выставку сделал из его фотографий, которые у меня находятся. Его образы, так сказать. И неделю не снимал, долго держал эту выставку. Это уже мои дети, мои поры, молекулы, поэтому они мне все дороги.