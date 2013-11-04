Литовский актер Юозас Будрайтис - о новом белорусском фильме «Белые Росы-2»

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает знаменитый литовский актер Юозас Будрайтис, заглянувший на интервью прямо со съемочной площадки продолжения культового белорусского фильма «Белые Росы».

Господин Будрайтис, вы готовите для белорусских зрителей, я надеюсь, уже в следующем году, новые впечатления, исполняете главную роль в белорусском проекте «Белые Росы-2». Как проходят съемки?

Юозас Будрайтис, народный артист литовской ССР:

Ну, во-первых, было очень интересно мне сниматься, понравилась очень группа. Все замечательные люди, все очень крепкие профессионалы. Я думаю, что это пошло от Дударева, который сам тонкий такой драматург, и он мастерски написал… Я не думаю, что это какое-то продолжение, скорее, какая-то версия другая или просто вариация на тему.

В наше время.

Юозас Будрайтис:

Да, возможно так. Поэтому я даже старался не смотреть первые «Белые Росы», которые я, правда, и не видел.

Но я не верю, что вы их не видели вообще.

Юозас Будрайтис:

Нет, не видел. Вот сейчас посмотрю, когда мы все сняли. Но до съемок я избегал их смотреть. Мне казалось, что это будет действовать на меня как-то… Как будто начну кого-то изображать. Я решил, что лучше не смотреть, а жить своей жизнью.

«Белые Росы», которые снимались 30 или 40 лет назад, тогда совершенно другая была «формула успеха» в кино. Какая «формула успеха» у кино сейчас? Вот режиссер берется за проект. Чтобы не ошибиться, что обязательно должно быть в фильме? Должна быть постельная сцена? Должно быть убийство? Или раскрученные имена в титре? Вот, например, ваше имя.

Юозас Будрайтис:

Это сложно сказать. Каждый живет в силу своей испорченности. Меня же интересует человеческая чистота, меня интересует порядочность, слово честное. Меня интересует определенный характер, который я пытаюсь в определенной работе проявить. И, конечно, если в материале есть место для этого, то я согласен сниматься. Мы не привыкшие к конкуренции, наше поколение, мы не умели работать в таких условиях, когда нужно горло кому-то перегрызть, если ты хочешь выжить и хочешь сделать лучше другого. Поэтому должен совершенствоваться совсем по другим образцам, по другим способам. Набивать мышцы, если ты хочешь героев играть.

Меня больше волнует тот вопрос, что делаются картины, особенно американская фабрика киноиндустрии, которые в свой бюджет приносят огромные деньги с кино. Они делают, мне кажется, очень вредное дело для подрастающего поколения.

Я вам скажу больше. Я не люблю ходить в кинотеатр лишь по той простой причине, что меня жутко раздражает, когда рядом едят попкорн. А это ведь тоже из американского образа.

Юозас Будрайтис:

Это уже о пост-продукции, а я имею в виду саму продукцию. Мне кажется, что надо радикально что-то делать, иначе молодежь во что превратится? Я не понимаю. Значит, теперь дочь убивает своего отца. И никого это не удивляет. Откуда это все: бить стекла, лампы, поджигать автомобили… Они все это видят в кинотеатре.

Господин Будрайтис, а вот какое должно быть кино? Я понимаю, что нет универсальной формулы, но все же: этакая сказка-мечта или пример того, к чему не нужно стремиться. Какова роль кино на сегодня?

Юозас Будрайтис:

Мы все равно должны усовершенствовать общество. Я не говорю, что искусство воспитывает, отнюдь, может, совсем не воспитывает. Но то, что дает пример для подражания, - это точно. Скажем, и литература, и кино особенно, дает эту возможность. И когда мы будем показывать явления, которые существуют, но и рецепт для лечения этого явления, - тогда будет достигнута некоторая задача, некоторое стремление к тому, чтобы усовершенствовать общество. А его ведь надо как-то усовершенствовать. Вот смотрите: один человек через зебру пропускает, а другой не пропускает. Почему? Кто он такой? Кто ему дал право не пропускать? Это его характер, его воспитание, или что это такое?

В Минске чаще пропускают, а вот в Москве – не пропускают.

Юозас Будрайтис:

Вот в Москве я сталкивался, что даже обругают, если я иду по зебре. Если даже и на зеленый. Еще и комбинацию покажут из пальцев.

Надо всю жестокость сегодняшнюю показать, надо видеть это. Нельзя закрыть глаза «мы ничего не видим, там что-то происходит жестокое, но мы ничего не видим». Надо. Но надо также искать выходы из этого, чтобы этого не было.

И в этом великая миссия кино?

Юозас Будрайтис:

Я считаю, что да.

А вот какое кино надо смотреть, а какое не надо?

Юозас Будрайтис:

Люди разные. Некоторые любят поесть баранину, некоторые любят поесть овощное, некоторые любят вообще вегетарианцами быть. Поэтому кино тоже…

Но есть пища здоровая, а есть пища нездоровая. Есть пища, которая приведет к долголетию и которая…

Юозас Будрайтис:

Я знаю одно: что полезно, то не вкусно. Можно посмотреть кино экшн, боевик, мелодраму, и можно посмотреть серьезную драму человеческой жизни.

Ну а «Белые Росы-2» - хорошее кино? Нужно его посмотреть?

Юозас Будрайтис:

Я надеюсь, что должно быть хорошим, потому что все компоненты говорят об этом.