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«Листопад-2013». Расписание показов 4 ноября

04 ноября 2013 15:40
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4 ноября (понедельник)

Время

Фильм

Кинотеатр

18:00

 

Основной конкурс документального кино
«ЦВЕТЫ ЕЛЕОНСКОЙ  ГОРЫ»
Эстония, 70 мин. Реж. Хейлика Пикков

Мир, зал №1

 

18:00

 

The Best
«ЗИМНИЕ КОЧЕВНИКИ»
Швейцария, 90 мин. Реж. Мануэль фон Штюрлер

Мир, зал №2

 

19:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино 
«Кино о кино»
«ИСТОРИЯ О ДЕТЯХ И КИНО»
Великобритания, 101 мин. Реж. Марк Казинс

Пионер

 

19:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
«НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ»
Франция, 130 мин. Реж. Клер Дени. Фильм представляет Клер Дени

Победа

 

19:00

 

Основной конкурс игрового кино
«МОЙ ПЕС КИЛЛЕР»
Словакия-Чехия, 88 мин. Реж. Мира Форнай

Центральный

19:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Мастер-класс»
«СЫН В ОТЦА»
Япония, 120 мин. Реж. Хирокадзу Корэ-эда

Дом кино

 

19:30

 

Основной конкурс документального кино
 «ЛЮБОВНЫЙ ГАНГСТЕР»
Хорватия, Германия, Румыния, 65 мин. Реж. Небойса Слиепцевич. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №1

 

20:00

 

Внеконкурсные показы документального кино: Телекино на большом экране
«БАРНЕО. КУРОРТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
Россия, 47 мин. Реж. Олег Солдатенков. Фильм представляет продюсер Ирина Плешакова

Мир, зал №2

 

21:00

 

Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
«ОГЮСТИН»
Франция, 102 мин. Реж. Алис Винокур

Пионер

 

21:00

 

Музыка.Doc
«ВРЕМЕННО ВУНДЕРКИНД»
Эстония, 58 мин. Реж. Марианна Каат. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №2

 

21:00

 

Основной конкурс игрового кино
«КОГДА В БУХАРЕСТЕ НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР, ИЛИ МЕТАБОЛИЗМ»
Румыния-Франция, 89 мин. Реж. Корнелиу Порумбой

Центральный

 

21:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
«НЕ МОГУ УСНУТЬ»
Франция – Германия – Швейцария, 110 мин. Реж. Клер Дени. Фильм представляет Клер Дени

Победа

 

21:30

 

Музыка.Doc
«SVET»
Беларусь, 74 мин. Реж. Елена Цагельская. Фильм представляет режиссер. Национальная премьера

Мир, зал №1

 

22:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Мастер-класс»
«РАЙ: ЛЮБОВЬ»
Австрия-Германия-Франция, 120 мин. Реж. Ульрих Зайдль

Дом кино

 

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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