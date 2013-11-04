«Листопад-2013». Расписание показов 4 ноября

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4 ноября (понедельник)
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Время
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Фильм
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Кинотеатр
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18:00
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Основной конкурс документального кино
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Мир, зал №1
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18:00
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The Best
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Мир, зал №2
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19:00
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Пионер
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19:00
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Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
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Победа
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19:00
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Основной конкурс игрового кино
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Центральный
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19:30
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Дом кино
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19:30
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Основной конкурс документального кино
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Мир, зал №1
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20:00
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Внеконкурсные показы документального кино: Телекино на большом экране
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Мир, зал №2
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21:00
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Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
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Пионер
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21:00
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Музыка.Doc
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Мир, зал №2
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21:00
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Основной конкурс игрового кино
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Центральный
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21:30
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Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
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Победа
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21:30
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Музыка.Doc
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Мир, зал №1
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22:00
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Дом кино