«Листопад-2013». 4 ноября на кинофестивале в Минске представят 25 картин

Новости Беларуси. На международном фестивале «Листопад» – новый конкурсный день. 4 ноября там можно будет увидеть 25 фильмов. Это картины из Франции, Японии, Словакии, Великобритании. В рамках основного конкурса игрового кино покажут две ленты: «Мой пес – киллер» (Словакия-Чехия) и «Когда в Бухаресте наступает вечер, или метаболизм» (Румыния-Франция). Кроме того, в фойе кинотеатра «Центральный» состоится презентация фотовыставки Юозаса Будрайтиса.

А накануне в рамках конкурса молодого документального кино Катарина Морано, режиссер из Словении, представила картину «Бенжамин». Это история 12-летнего мальчика больного аутизмом, который в своем поведении не зажат социальными нормами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Я учился на режиссера, поэтому, конечно, мне это интересно. Интересно смотреть то, что снимают в мире, у нас. Возможность сравнить.

Просто хорошее кино там, где присутствует образ. Не просто нарезанная картинка. Я думаю, что тут есть, что посмотреть.

Будет интересно, потому что фильмы из разных стран, фильмы, которые интересны всем. Каждый найдет что-то свое.

Я знаю, что здесь присутствуют студенты нашей Академии искусств. То есть они могут для себя каким-то образом отмечать какие-то моменты, обогатиться в плане культуры, перенять что-то. Я думаю, это на самом деле очень и очень важно.