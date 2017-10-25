Курдский танец: особенности культуры курдов и хореография Востока

У каждого народа – свой ритм и стиль танцев. К примеру, у курдов – движения под музыку в основном выполняются синхронно и плечом к плечу. Здесь важна целостность самого танца.

Лилия Мироненко – известная танцовщица и хореограф – еще в 1994 году решила постигать культуру и хореографию Востока. Благодаря стараниям жгучей красавицы, в Беларуси создан единственный на постсоветском пространстве коллектив, который исполняет аутентичный курдский танец. Сами курды такой знак уважения к их культуре оценили.

Курдские танцы всегда были преимущественно массовыми и хороводными. Можно заметить, что предводитель, держит в правой руке красный платок. Он словно дирижирует коллективом.

Особого внимания заслуживают национальные костюмы. Роскошное убранство дополняет танец и делает его более зрелищным.

Курдские танцы исполняют как женщины, так и мужчины. По виду соединения танцоров их можно подразделить на мизинчиковые, ладонные, поясные, плечевые… Причем, нередко такие прикосновения у представителей данного народа были единственной возможностью контактировать понравившимся друг другу парню и девушке.

Танцы также отличаются и по энергетике. Чтобы двигаться ритмично, придется приложить немало усилий.

Курдский танец – это, несомненно, красивое и завораживающее зрелище, достойное внимания окружающих.