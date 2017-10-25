Это уникальная вещь: шахматную ладью времен Витовта нашли археологи в Гродно

Новости Беларуси. Фигуру времен Витовта нашли археологи в Гродно во время раскопок около Старого замка. Уникальная находка обнаружена в культурном пласте XIV-XV веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фигура выполнена из рога животного, какого именно – предстоит узнать специалистам.

Атрибуты шахматного набора в Гродно находят не впервые. В ХХ веке похожую фигуру ладьи на Замковой горе обнаружил основатель и директор Гродненского археологического музея Юзеф Иодковский.