В преддверии 8 Марта в Минском дворце культуры ветеранов прошел конкурс «День пирога»

Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта в столичном Дворце культуры ветеранов прошел традиционный конкурс «День пирога». В необычном состязании приняли участие все 9 районов столицы. Каждая из команд представила на суд жюри кулинарные шедевры из теста: пироги, кулебяки, рулеты и печенье.

А привлечь внимание к выпечке помогали народные песни, исполняемые самими участниками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Костко, первый заместитель председателя Совета Минской городской организации ветеранов:

У нас определяются лучшие места. Первые три места получают диплом и подарки, индивидуальные подарки получат за конкретные выпеченные съедобные произведения искусства.