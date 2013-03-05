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В преддверии 8 Марта в Минском дворце культуры ветеранов прошел конкурс «День пирога»

05 марта 2013 17:31
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Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта в столичном Дворце культуры ветеранов прошел традиционный конкурс «День пирога». В необычном состязании приняли участие все 9 районов столицы. Каждая из команд представила на суд жюри кулинарные шедевры из теста: пироги, кулебяки, рулеты и печенье.

А привлечь внимание к выпечке помогали народные песни, исполняемые самими участниками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Костко, первый заместитель председателя Совета Минской городской организации ветеранов:
У нас определяются лучшие места. Первые три места получают диплом и подарки, индивидуальные подарки получат за конкретные выпеченные съедобные произведения искусства.

# Культура # Конкурс # Виктор Костко

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