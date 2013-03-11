Новости Беларуси. 11 марта в память об ушедшем из жизни политике Уго Чавесе, в посольстве Венесуэлы выступили коллективы латино-американского центра Симона Боливара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в здании венесуэльской дипмиссии по-прежнему цветы, свечи, а еще музыка, которую любил и ценил Уго Чавес. Все исполнители – белорусы, которые изучают историю и культуру Венесуэлы в Центре имени Симона Боливара. Он открыт в Минске несколько лет назад. За это время вокальная и танцевальная группы успели дать концерты не только в Беларуси, но и объехали с гастролями всю Боливарианскую Республику, а также выступили лично перед Уго Чавесом.

Нинель Кулешова, участница группы латиноамериканской музыки «Али примера»:

У нас появилась такая возможность, о которой мы мечтали только, - встретиться с Уго Чавесом и сыграть ему. Сыграть музыку, которая нам очень близка, потому что мы уже за эти два года сильно сроднились с латиноамериканским народом, и нам это очень нравится.

Херардо Эстрада Мартинес, временный поверенный в делах Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Уго Чавес был приятно удивлен, с каким энтузиазмом и любовью белорусские ребята исполняют наши национальные песни и танцы. В эфире венесуэльских телеканалов до сих пор показывают записи выступлений коллективов Центра Симона Боливара. Там их участников называют белорусскими детьми Чавеса.