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В Полоцке презентовали конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности»

03 сентября 2017 12:09
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Новости Беларуси. Полоцк с размахом отмечает День письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 сентября масштабное театрализованное действо развернулось на главной площади города. Красочные номера с участием популярных артистов, солистов Большого театра воссоздали на сцене многовековую историю зарождения белорусской государственности – от Рогволода до наших дней.

Ночью концертную эстафету подхватила молодежная дискотека. Полоцк не спал до утра.

В Полоцке презентовали конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности»-1

Горожане:
Хорошее событие для города. Приезжих много людей, не только из Полоцка и Новополоцка, но и из Пинска, Витебска приезжают, из других городов.

Мы местные, мы все уже здесь знаем. Но когда гости приезжают, им интересно рассказать  уже что-то, что сами знаем.

Сейчас в столице Дня письменности продолжают работу многочисленные книжные выставки. Напоминаем, только за последние полгода в Беларуси увидели свет около 4500 изданий общим тиражом 10 миллионов экземпляров, так что книголюбы могут найти здесь литературу на любой вкус. Представлены не только новинки, но и стенды региональной прессы.

В Полоцке презентовали конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности»-4

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Книга не уходит, она востребована. Она поменяла тот облик, который был когда-то, и она красива снаружи (привлекательна – сразу останавливаешься), так и содержанием, начиная от детских книг, кончая историческими.

Еще одним подарком Беларуси из древнего Полоцка станет конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности».

На нем изображен портрет Франциска Скорины и Ефросиньи Полоцкой и эмблема праздника. А новую марку украшает герб города и величественный Софийский собор. Ее торжественно погасили почетные гости праздника книги. 

В Полоцке презентовали конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности»-7

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
Вот этот небольшой след в истории, который мы стараемся вместе с нашими согражданами здесь оставлять. Поэтому для нас, конечно, это очень знаково и очень почетно. Мы всегда будем стремиться стать участниками подобного рода событий, немножко внести свою небольшую ленту.

Оригинальный конверт разойдется тиражом 30 тысяч экземпляров.

Кроме того, сегодня выпущен в почтовое обращение специальный штемпель «Дзень беларускага пісьменства». Украсит праздник также проект нашего телеканала. Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» запланирован на вечер.

# Культура # Василий Жарко # Фотофакт # Дмитрий Шедко # День белорусской письменности в Полоцке

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