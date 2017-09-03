В Полоцке презентовали конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности»

Новости Беларуси. Полоцк с размахом отмечает День письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 сентября масштабное театрализованное действо развернулось на главной площади города. Красочные номера с участием популярных артистов, солистов Большого театра воссоздали на сцене многовековую историю зарождения белорусской государственности – от Рогволода до наших дней. Ночью концертную эстафету подхватила молодежная дискотека. Полоцк не спал до утра.

Горожане:

Хорошее событие для города. Приезжих много людей, не только из Полоцка и Новополоцка, но и из Пинска, Витебска приезжают, из других городов. Мы местные, мы все уже здесь знаем. Но когда гости приезжают, им интересно рассказать уже что-то, что сами знаем. Сейчас в столице Дня письменности продолжают работу многочисленные книжные выставки. Напоминаем, только за последние полгода в Беларуси увидели свет около 4500 изданий общим тиражом 10 миллионов экземпляров, так что книголюбы могут найти здесь литературу на любой вкус. Представлены не только новинки, но и стенды региональной прессы.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Книга не уходит, она востребована. Она поменяла тот облик, который был когда-то, и она красива снаружи (привлекательна – сразу останавливаешься), так и содержанием, начиная от детских книг, кончая историческими. Еще одним подарком Беларуси из древнего Полоцка станет конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности». На нем изображен портрет Франциска Скорины и Ефросиньи Полоцкой и эмблема праздника. А новую марку украшает герб города и величественный Софийский собор. Ее торжественно погасили почетные гости праздника книги.