В Полоцке празднуют День памяти Святой Евфросинии Полоцкой

Полоцк 5 июня стал центром православной культуры. Здесь отметили День памяти Святой Евфросинии — святой, просветительницы, сподвижницы и заступницы земли белорусской.

В этом году празднования приурочены к 100-летию перенесения святых мощей преподобной из Киева в Полоцк. В честь этого события белорусские паломники повторили путь священнослужителей, совершивших чин перенесения столетие назад.

В день памяти преподобной Евфросинии в Полоцк стекаются тысячи паломников. Гостиницы города просто не могут вместить всех желающих, потому многие ночуют прямо в храме.

Крестный ход по плечу не самым сильным, а самым терпеливым. Так говорят верующие.

Надежда Агурцова, прихожанка:

Был такой крестный ход, когда ни одного дня не было без дождя. Никто не заболел.

Семь веков мощи иегуменьи хранились в Киево-Печорской лавре. Однако считается, что храмы и монастыри не имеют полной силы без мощей его основателя. Поэтому вернуть прах Евфросинии на родину в Полоцк для священнослужителей было очень важно. Точно так же, как и для простых верующих. Ведь об исцеляющей силе православной святыни многие рассказывают и подтверждают личным примером.

Торжественный ритуал в честь Евфросинии Полоцкой практически не меняется уже сто лет. Главную литургию всегда служит глава Белорусского Экзархата. После этого — митинг, где еще раз вспоминают заслуги белорусской просветительницы перед Отечеством и цитируют ее церковные труды.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Руси:

Хоть я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами. Радуюсь, видя ваше и благоустройство, и твердость веры вашей.

Ровно сто лет назад доставляли мощи Преподобной Евфросинии из Киева на родину. Пароходом по реке до Орши и пешком — от Орши до Полоцка. Мощи святой сопровождали 20 тысяч паломников.

Елена Климова, Антон Филонович, телекомпания СТВ, Полоцк.