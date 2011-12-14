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В Нью-Йорке с аукциона распродают украшения Элизабет Тейлор

14 декабря 2011 11:33
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Новости США. В первый же день торгов был установлен мировой рекорд стоимости драгоценностей — за них выручили более 115 миллионов долларов.Центральным лотом стало бриллиантовое ожерелье с крупной грушевидной жемчужиной «Ла Пелегрина». Украшение купил для звезды Голливуда ее супруг Ричард Бартон в 1969 году. За лот, предварительно оцененный в 2-3 миллиона, было заплачено почти 12 миллионов долларов. Всего за первый день было продано 80 драгоценностей Элизабет Тэйлор,
# Культура

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