Национальная музыкальная премия. Инна Афанасьева получила статуэтку за лучший женский вокал

Главное культурное событие конца года. Во Дворце республики продолжается церемония первой Национальной музыкальной премии. Это совместный проект телеканала «Столичное телевидение» и Министерства культуры. Лучшая песня года, лучший вокал, лучшая музыкальная группа, открытие года, и даже музыкальный журналист… всего 16 номинаций.

Ежегодная музыкальная премия СТВ выросла до национальной. Сразу в нескольких номинациях и Дмитрий Колдун, и Инна Афанасьева, и Нина Богданова. А вот певица Ирина Видова стала еще до вручения премий обладательницей приза зрительских симпатий по итогам телефонного и интернет-голосования.

Ирина Видова, обладатель приза зрительских симпатий «Национальной премии в области эстрадного искусства»:

Это самый почетный приз на мой взгляд. Я в первый раз подала заявку на этот конкурс. Я себя здесь увидела.

Инна Хануник-Ромбальская, ведущая телеканала СТВ, ведущая конкурса «Национальная музыкальная премия в области эстрадного искусства»:

Здесь нет вторых, третьих мест. Здесь есть только первые места, только самые лучшие. Никаких поощрительных. Все очень жестко и ответственно.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Это многообразие стилей. Так мы назвали этот проект.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси, номинант «Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства»:

У меня номинация «Лучшая белорусская песня». «Белая ластаўка» - это песня Владимира Кондрусевича, слова Ольги Болдыревой. Эту песню я представляла на «Славянском базаре» в этом году. И она помогла мне победить.

Алексей Хлестов, певец, номинант «Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства»:

Я ожидаю только победу.

Группа «LITESOUND», номинанты «Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства»:

Мы бы очень хотели получить эту премию, потому что это круто и почетно. Мы стремились к этому долгое время. Надеемся, что наши 10 съемочных дней, огромное количество бессонных ночей, тонны усилий не пройдут даром.

Стало известно, что за лучший женский вокал награды удостоилась заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. В номинации «Лучший мужской вокал» статуэтку получил Алексей Хлестов, а лучшей группой признан коллектив «Троица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.