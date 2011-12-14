Почему в Минске не могут восстановить дом, в котором родился Максим Богданович?

9 декабря 120 лет назад в Минске появился на свет будущий классик белорусской литературы Максим Богданович. Какие места в городе связаны с жизнью и творчеством великого поэта?

Жители столицы сегодня могут гордиться, что автор «Слуцких ткачих», «Погони», «Зорки Венеры» и многих других шедевров белорусской литературы родом из Минска. В 1891 году, когда маленький Максим появился на свет, семья Адама и Марии Богдановичей жили в доме по улице Александровской на Троицкой горе. Сегодня это дворовая территория домов 25-29 по улице Богдановича.

Ирина Мышковец, заведующая культурно-экскурсионным отделом Литературного музея Максима Богдановича:

Спачатку бацька Багдановіча працаваў настаўнікам, пасля выконваў абавязкі загадчыка Першага мінскага прыходскага вучылішча. На первым паверсе была школка, а на другім — кватэры настаўнікаў. У тым ліку і Адама Багдановіча.

Часть здания сгорела во время Второй Мировой войны, остатки разрушили в 60-е годы прошлого столетия. Идея восстановить памятник архитектуры была впервые озвучена еще в 80-е. Весной этого года к ней вернулись. Сейчас проект на этапе согласования с жителями квартала.

Любовь Михеичева, жительница дома № 27 по улице Богдановича г. Минска:

Я не против того, чтобы была увековечена память. Но требуется решение транспортной развязки, потому что сегодня у нас здесь двухполосная дорога, и между двумя этими полосами будет поставлен двухэтажный дом.

Еще один аргумент против: Максим Богданович прожил в этом доме чуть более полугода. Судьба поэта сложилась таким образом, что почти всю жизнь он вынужден был провести вдали от малой родины: в Гродно, Нижнем Новгороде, Ярославле.

В Минск по приглашению друзей он вернулся уже в 25-летнем возрасте. Дом, в котором он тогда жил по улице Малогеоргиевской (ныне Толстого), сохранился, но был впоследствии перенесен на 100 метров со своего исторического места. Сегодня в этом здании расположился филиал литературного музея имени Богдановича «Белорусская хатка»

Ирина Мышковец, заведующая культурно-экскурсионным отделом Литературного музея Максима Богдановича:

Менавіта Змітрок Бядуля даў прытулак хвораму паэту. Для Максіма выдзелілі асобны пакой, у якім ён пражыў апошнія пяць месяцаў. Акрамя таго, сябры ўладкавалі яго на працу — Максім працаваў сакратаром губернскай харчовай камісіі.

Тут у Мінску, у свой апошні прыезд Максім напісаў цудоўныя творы, узоры патрыятычная лірікі: гэта знакаміты верш «Пагоня», паэма «Страцім-Лебедзь», напоўненыя болем і горыччу за лёс краіны.

Максим Богданович, как его мать и старший брат, страдал от туберкулеза. В Минске его болезнь обострилась, и он вынужден был покинуть родной город, чтобы уехать лечиться в Крым.

Ирина Мышковец, заведующая культурно-экскурсионным отделом Литературного музея Максима Богдановича:

Сябры зрабілі для яго развітальную вечарыну. Яны ўсе сабіраліся пайсці праводзіць яго на вакзал, але ён сказаў: «Давайце развітаемся тут». Усе верылі, што ён вернецца, што ён шмат чаго напіша. І толькі напэўна ён сам адзін адчуваў, што гэта яго апошняе падарожжа, і што свой апошні прытулак ён знойдзе там — у далёкай светлай краіне.

Вопрос о переносе праха Максима Богдановича из Ялты в Минск поднимался неоднократно. Самая широкая кампания развернулась в 90-е годы, но дело не было доведено до конца, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так или иначе, в Минске немало мест, где можно в полной мере проникнуться духом великого поэта.