В Национальном художественном музее открылась выставка немецких художников первой половины XX века

Новости Беларуси. Более двухсот уникальных скульптур, рисунков и гравюр. Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее. Публике представили творчество немецких художников первой половины 20 столетия. Большую часть экспозиции составляют работы – Эрнста Барлаха и Кетэ Кольвиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основа творчества, которых вечные темы – добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти.

Хейкэ Штокхаус, куратор выставки «Эрнст Барлах – Кетэ Кольвиц. Преодолевая существование»:

Особенность этой выставки в том, что мы не просто представляем искусство Германии, мы вступили в настоящий живой диалог с молодёжью и обменялись с ними нашими представлениями о будущем.

Анна Карпенко, координатор проекта «Face art – face future» в Республике Беларусь:

На протяжении пяти суббот одна группа будет работать внутри музея. Это группа арт-медиаторов, которая в дни школьных каникул будет проводить выставки по экспозиции. Вторая группа – группа видеохудожников, которая на протяжении этих же 5 суббот будет создавать свой собственный видео-арт, который будет показан на отдельной выставке с 4 по 10 ноября.