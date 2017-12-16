В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек

Новости Беларуси. Полтысячи раритетных елочных игрушек и украшений в эти предпраздничные дни можно увидеть в витебском Музее истории частного коллекционирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрание принадлежит жительнице города – Наталье Ковалёвой. По хрупким экспонатам прослеживается целая эпоха индустрии новогодних украшений.

Выставлены, так называемые, хрущевские елочки – для малогабартиных квартир, которые в народе до сих пор называют «хрущевками».

Расскажет экспозиция и об исторических событиях. Речь о фильме «Карнавальная ночь», который совершил переворот в советской промышленности: если ранее часы показывали без двадцати минут полночь, то после 1956 года все стрелки «замерли» на без пяти двенадцать.

Наталья Ковалёва, коллекционер ёлочных игрушек:

В моей коллекции насчитывается около 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Самым редким является этот Дед Мороз, из гипса. Я просто купила его в антикварном магазине. Был он, конечно, в состоянии соответствующем возрасту. Был покрыт пылью, паутиной и так далее. И самое неприятное, что характерно для всех выставочных фигур – это синдром сфинкса. То есть отсутствие носа. Фигурам свойственно падать вперед носом. И пришлось мне этому Дедушке сделать нос.

Игрушки из ваты, картона, стекляруса. Бесшовные в стиле свободной выдувки. В экспозиции – только предметы, изготовленные до 60 года XX века.