Прямой эфир

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек

16 декабря 2017 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полтысячи раритетных елочных игрушек и украшений в эти предпраздничные дни можно увидеть в витебском Музее истории частного коллекционирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-1

Собрание принадлежит жительнице города – Наталье Ковалёвой. По хрупким экспонатам прослеживается целая эпоха индустрии новогодних украшений.

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-3

Выставлены, так называемые, хрущевские елочки – для малогабартиных квартир, которые в народе до сих пор называют «хрущевками».

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-5

Расскажет экспозиция и об исторических событиях. Речь о фильме «Карнавальная ночь», который совершил переворот в советской промышленности: если ранее часы показывали без двадцати минут полночь, то после 1956 года все стрелки «замерли» на без пяти двенадцать.

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-7

Наталья Ковалёва, коллекционер ёлочных игрушек:
В моей коллекции насчитывается около 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Самым редким является этот Дед Мороз, из гипса. Я просто купила его в антикварном магазине. Был он, конечно, в состоянии соответствующем возрасту. Был покрыт пылью, паутиной и так далее. И самое неприятное, что характерно для всех выставочных фигур – это синдром сфинкса. То есть отсутствие носа. Фигурам свойственно падать вперед носом. И пришлось мне этому Дедушке сделать нос.

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-9

Игрушки из ваты, картона, стекляруса. Бесшовные в стиле свободной выдувки. В экспозиции – только предметы, изготовленные до 60 года XX века. 

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-11

И это лишь восьмая часть коллекции Натальи Ковалёвой. Меньше чем за десять лет витебчанка собрала почти 4 тысячи игрушек. Сама же их и реставрирует.

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-13

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-15

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-17

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-19

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-21

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-23

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-25

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек-27

# Культура # Игрушки # Фотофакт # Наталья Ковалёва

Другие новости рубрики

Все новости
Энергетика того города, который мы должны вернуть: открытие памятника Радзивилловской Библии в Бресте
15 декабря 2017 20:58

Энергетика того города, который мы должны вернуть: открытие памятника Радзивилловской Библии в Бресте

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»
15 декабря 2017 20:40

Сразу на трех языках: студенты иняза поставили спектакль «Незабудка»

Щелкунчик и мадам Баттерфляй на ёлке: в оперном театре проводят конкурс необычных новогодних игрушек
15 декабря 2017 20:30

Щелкунчик и мадам Баттерфляй на ёлке: в оперном театре проводят конкурс необычных новогодних игрушек