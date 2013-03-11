В молодечненском кинотеатре появился зал с широким экраном, лазерным DVD-проектором и местами без номеров

Новости Беларуси. В молодечненском кинотеатре для зрителей появился зал повышенной комфортности. Он оснащен широким экраном и лазерным DVD-проектор. Последний обеспечивает качественный звук и изображение.

В перспективе здесь будут демонстрироваться фильмы, которые существенно отличаются от коммерческих. Не для массового зрителя. Так сказать, арт-хаусного кино.

Первые сеансы прошли с аншлагами. Кроме того, стиль-зал оснащен креслами, на которых отсутствует нумерация. Зритель по желанию может занять любое место, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ганна Баравец, директор кинотеатра Молодечно:

Мы очень рады, что фильмы, которые демонстрируются в кинотеатре, становятся номинантами, призерами на многих конкурсах. Мы пытаемся как-то разнообразить наш репертуар. Все фильмы современные, 2012 года. Жанры разные (игровое, анимационное кино, комедии, экшн). Все, что любят наши зрители.

Жительница Молодечно:

Комфортно, удобно, намного приятнее себя чувствуешь. Удобно сидеть. Качество звука. Все хорошо, все нравится.