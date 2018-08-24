В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»

Новости Беларуси. Расширяет границы и зарабатывает популярность. Фестивальный проект «Звездочет» приближается к своей кульминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проходит в Могилеве – молодежной столице Беларуси нынешнего года. Название фестивалю дано в честь одного из символов города – одноименной скульптуры на площади Звезд. В проекте участвуют более тысячи белорусов в возрасте от трех до 27 лет.

Ульяна Сливкина, участник фестивального проекта «Звездочет»:

Я пела песню на украинском языке. В зале было очень много людей. Мне было страшно, но потом я справилась.

Дарья Хорсун, участник фестивального проекта «Звездочет»:

«Звездочет» – это прежде всего огромный праздник, который предоставляет большую возможность показать себя. На «Звездочете» царит потрясающая атмосфера, дружелюбная – это самое главное.

Юлия Антоненко, автор фестивального проекта «Звездочет»:

Есть большой спрос на фестивальный туризм. Заинтересовались уже разные страны. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы их принять. Чтобы это было комфортно, достойно и Могилев получил такой статус в качестве фестивального туризма.