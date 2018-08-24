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В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»

24 августа 2018 08:41
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Новости Беларуси. Расширяет границы и зарабатывает популярность. Фестивальный проект «Звездочет» приближается к своей кульминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»-1

Он проходит в Могилеве – молодежной столице Беларуси нынешнего года. Название фестивалю дано в честь одного из символов города – одноименной скульптуры на площади Звезд. В проекте участвуют более тысячи белорусов в возрасте от трех до 27 лет.

В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»-4

В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»-6

Ульяна Сливкина, участник фестивального проекта «Звездочет»:
Я пела песню на украинском языке. В зале было очень много людей. Мне было страшно, но потом я справилась.

В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»-9

Дарья Хорсун, участник фестивального проекта «Звездочет»:
«Звездочет» – это прежде всего огромный праздник, который предоставляет большую возможность показать себя. На «Звездочете» царит потрясающая атмосфера, дружелюбная – это самое главное.

В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»-12

Юлия Антоненко, автор фестивального проекта «Звездочет»:
Есть большой спрос на фестивальный туризм. Заинтересовались уже разные страны. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы их принять. Чтобы это было комфортно, достойно и Могилев получил такой статус в качестве фестивального туризма.

В Могилеве завершается фестивальный проект «Звездочёт»-15

Кульминацией проекта станет гранд-фестиваль «Звездочет», который пройдет в ноябре этого года в Могилеве.

# Молодежные фестивали # Культура # Ульяна Сливкина # Дарья Хорсун # Юлия Антоненко # Фотофакт

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