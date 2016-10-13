Писатели, общественные и политические деятели. В Мирском замке появился уникальный семейный альбом Радзивиллов. Коллекция известного белорусского рода теперь украшает портретный зал. Впервые эти полотна белорусы увидели в мае 2014 года на выставке.

На протяжении 17 месяцев руководство музея вело переговоры с владельцем коллекции князем Константином Гогенлоэ-Шиллингсфюрстом, чтобы приобрести коллекцию.

Гражданину Австрии, инженеру по профессии, дворец в Баварии и эксклюзивная галлерея Радзивиллов досталась по наследству.

Большинство портретов – копия, родом из 19-го и 18-го веков. Если сейчас копии принято считать «вторым сортом», то в былые времена это было настоящим искусством. Портреты по исполнению практически ничем не отличались от оригинала. Жаль, сегодня старинная техника утеряна.

В семьях Радзивиллов было по 10-12 детей и каждому хотелось иметь портрет близкого. Поэтому знаменитая династия заказывала у художников сразу несколько копий. Ценность коллекции в том, что Радзивиллы в разное время владели Мирским замком, кроме того полотна значительно отличаются от Несвижской коллекции, где портреты расположены в овале и в венке из лавра.

В 15 веке у Радзивиллов появилась замечательная традиция: называть своих первенцев Николаями. Но так как Николаев было очень много, им стали давать прозвища «старый», «чёрный», «сиротка».

Кстати, этому князю мы обязаны первой печатной картой ВКЛ и преображением Мирского замка в стиле ренессанс.

А над портретом Сиротки можно увидеть портрет его брата – Юрия Радзивилла. Он был единственным представителем рода, который занял высокий стан – кардинала Речи Посполитой. Его всегда можно узнать по красной мантии.

Интересно и то, что Радзивилл на самом деле – имя. Предком знаменитого рода был некий Радзивилл Остикович.

Именно его потомков стали называть в его честь. А спустя время – появилась фамилия.